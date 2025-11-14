Μόρνος: Μέσα σε 15 μέρες έχασε άλλες 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκτασης της υδάτινης επιφάνειας του

Όλο και πιο απαισιόδξα είναι τα στοιχεία που φέρνει στο «φως» το meteo για τον Μόρνο, την κύρια πηγή υδροδότησης της Αττικής.

Η ανομβρία που προκαλεί η κλιματική αλλαγή έχει σαν αποτέλεσμα ο Μόρνος να χάσει το 46% της έκτασης της υδάτινης επιφάνειάς του σε σχέση με την ίδια περίοδο τα έτη 2014 -2024.

Παρά τις βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος η στάθμη της τεχνητής λίμνης παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στο Λεκανοπέδιο.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει το Παρατηρητήριο του Μόρνου δια χειρός του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας είναι τρομερά ανησυχητικά.

Σύμφωνα με το meteo ο Μόρνος μέσα σε 15 μέρες έχασε 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καθώς η έκταση της υδάτινης επιφάνειάς του στις 29 Οκτωβρίου ήταν 7.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στις 13 Νοεμβρίου όπως προκύπτει από τη δορυφορική φωτογραφία η έκταση της υδάτινης επιφάνειάς του ήταν 7.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το meteo παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι εξαιτίας της ανομβρίας ο Μόρνος δέχεται εξαιρετικά μειωμένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

