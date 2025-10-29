Λειψυδρία: Στερεύει ο Μόρνος – Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης – Έρχονται έκτακτα μέτρα (Photos)

Εντείνεται η ανησυχία για τον κίνδυνο λειψυδρίας στην Αττική, καθώς τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η κατάσταση στον Μόρνο έχει ήδη θορυβήσει το Μέγαρο Μαξίμου, όπου προ ημερών έγινε προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την λειψυδρία.

Την περασμένη Πέμπτη, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, βρέθηκαν στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αποβλήτων και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), με αντικείμενο την πορεία της διαδικασίας καθορισμού της νέας τιμολογιακής πολιτικής για το νερό.

Όλα τα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι, ακόμη και αποφάσεις για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, εφόσον η εικόνα των αποθεμάτων χειροτερεύσει τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).

Μειωμένη κατά 44% η έκταση της λίμνης του Μόρνου

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).

Ερωτηθείς για την κατάσταση στον Μόρνο αλλά και για την εκτίμησή του για το αντικείμενο της σύσκεψης που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εξηγεί ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις ξηρότερες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας.

«Τόσο οι δορυφορικές αποτυπώσεις όσο και οι μετρήσεις των βροχοπτώσεων στην περιοχή του Μόρνου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Δεν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση, του 1993 για παράδειγμα, αλλά όσον αφορά τα αρκετά τελευταία χρόνια, είμαστε στη χειρότερη θέση», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

