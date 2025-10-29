search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

29.10.2025 09:53

Black Friday – Cyber Monday 2025: Πότε είναι, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

blackfriday2025

Η Black Friday 2025 έχει οριστεί για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου ενώ η Cyber Monday, η μεγάλη ημέρα των online προσφορών είναι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Και φέτος η Black Friday 2025 στις 28 Νοεμβρίου, φέρνει ένα κύμα προσφορών και ευκαιριών τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ωστόσο, ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλές επιχειρήσεις προγραμματίζουν early access εκπτώσεις και «Black Week» καμπάνιες, συνεχίζοντας τη διεθνή τάση που θέλει τις προσφορές να ξεκινούν νωρίτερα από ποτέ.

Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν τιμές και να αποφύγουν παγίδες ώστε να εκμεταλλευτούν τις πραγματικές ευκαιρίες.

Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

Η κύρια ημέρα Black Friday έχει οριστεί για τις 28/11/2025, όμως, πολλά καταστήματα ξεκινούν τις προσφορές νωρίτερα.

Οι ημέρες πριν και μετά από την Cyber Monday (τηλε-προσφορές, online ειδικές) μπορούν να έχουν εξίσου σημαντικά deals.

Στην Ελλάδα, η αγορά δείχνει πως οι εκπτωτικές ενέργειες μπορεί να ξεκινήσουν πριν την επίσημη ημέρα.

Τι να προσέξετε κατά την ημέρα των προσφορών

  • Μην βιαστείτε σε πρώτη δελεαστική προσφορά, μερικές φορές η τιμή δεν είναι τόσο καλύτερη όσο δείχνει, χωρίς έλεγχο τιμής.
  • Δώστε έμφαση σε κατηγορίες όπου οι εκπτώσεις συνήθως είναι πιο σημαντικές (π.χ. τεχνολογία, μεγάλες οικιακές συσκευές).

Σε online αγορές: ελέγξτε τη φήμη του καταστήματος, τους όρους της προσφοράς (π.χ. αν είναι «τελευταία κομμάτια», «μόνο online», «χωρίς αποστολή») και την ασφάλεια συναλλαγών.

Αν αγοράζετε για δώρο, σκεφτείτε και τον χρόνο παράδοσης/εγκατάστασης — η περίοδος μετά την Black Friday μπορεί να έχει καθυστερήσεις.

Μετά την αγορά

  • Φυλάξτε αποδείξεις, e-mail επιβεβαίωσης, κρατήστε screenshot της αρχικής τιμής ή της προσφοράς για ενδεχόμενη σύγκριση.
  • Ελέγξτε αν υπάρχει δυνατότητα «conversion» προσφοράς (π.χ. αν η τιμή πέσει κι άλλο, αν ισχύει «price match»).
  • Προσέξτε για εκπτωτικές προσφορές που μπορεί να έχουν χρονικό όριο επιστροφής ή να είναι «τελική πώληση».

