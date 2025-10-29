Μενίδι: Συνελήφθη αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που ξυλοκόπησε ύποπτο για κλοπή

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνελήφθη στο Μενίδι, μαζί με έναν φίλο του, με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησαν έναν άνδρα μπροστά στα ανήλικα παιδιά του, όταν τον θεώρησαν ύποπτο για κλοπή.

Η σύζυγος του άνδρα που θεωρήθηκε ύποπτος καταγγέλλει ότι τα δύο άτομα μεταξύ των οποίων και αστυνομικός με πολιτικά τον ξυλοκόπησαν μέσα στο διαμέρισμά τους.

«Ήταν μαζί με τα παιδιά ο σύζυγός μου και τον έδειραν πάνω στην πλατεία και εδώ στο σπίτι μέσα, το έκαναν άνω κάτω, πάρα πολύ ξύλο έφαγε» είπε μιλώντας στο Star η σύζυγος του θύματος της επίθεσης.

«Πήρε κάτι χρήματα ο άνδρας μου γι’ αυτό τον χτυπήσανε πάρα πολύ. Είπαν οτι έκλεψε 300-350 ευρώ απο κάποιον. Κι εγώ δεν το ηξερα, πιο πολύ φοβήθηκαν τα παιδιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο αστυνομικός, ο οποίος φορούσε πολιτικά, βρήκε μαζί με τον καταγγέλλοντα τον ύποπτο για κλοπή άνδρα και του ζήτησαν να επιστρέψει τα χρήματα.

Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο διαμέρισμα του, εκεί όπου είχε, όπως τους είπε, τα χρήματα. Μόνο που στη συνέχεια αρνήθηκε να τα δώσει και ακολούθησε η επίθεση εναντίον του.

Κατόπιν ο αστυνομικός, σύμφωνα με μαρτυρία, πήρε τηλέφωνο τους συναδέλφους του και τους είπε να πάνε στο σημείο.

Κατέφθασαν δυο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ που προσήγαγαν στο αστυνομικό τμήμα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

