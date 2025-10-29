search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025
29.10.2025

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Μενίδι

29.10.2025 08:50
peripoliko new

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Μενίδι. Ειδικότερα, στις 19:25 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που εκτελούσαν περιπολία στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Κύμης και Αποκλεισμού στο Μενίδι εντόπισαν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα κινήθηκε προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς Αθήνα και στη συνέχεια εισήλθε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Λίγο μετά τα διόδια, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο οδηγός αντιστάθηκε και τραυμάτισε στο χέρι έναν από τους ειδικούς φρουρούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε με περιπολικό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο, παρά την παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, των σωματικών βλαβών και της επικίνδυνης οδήγησης.

