29.10.2025 07:54

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων – 250.000 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική

29.10.2025 07:54
diodia-121

Χωρίς σημαντικά προβλήματα κύλησε η έξοδος και η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.

Από τους δύο βασικούς οδικούς άξονες, Αθηνών–Κορίνθου και Αθηνών–Λαμίαςπερίπου 220.000 οχήματα εξήλθαν από την πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τετραημέρου — καθώς η Δευτέρα ήταν εργάσιμη ημέρα.

Η επιστροφή κορυφώθηκε την Κυριακή, με περίπου 70.000 οχήματα να εισέρχονται στην Αττική, ενώ συνολικά 250.000 αυτοκίνητα επέστρεψαν μέσα στο τελευταίο διήμερο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί οδηγοί είχαν αναχωρήσει νωρίτερα, αξιοποιώντας άδειες από την προηγούμενη Δευτέρα ή μεσοβδόμαδα, προκειμένου να παρατείνουν το τετραήμερο σε ολόκληρη εβδομάδα ξεκούρασης, αφού από την Παρασκευή έχουν φύγει από την Αττική 220.000 αυτοκίνητα και μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει 30.000 αυτοκίνητα παραπάνω.

