28η Οκτωβρίου: Μαζική επιστροφή εκδρομέων με χαμηλές ταχύτητες

Xωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 26.358 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 22.920 από την Αθηνών – Λαμίας.

Πυκνή ροή καταγράφεται στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος των Αφιδνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου δεν παρατηρούνται προβλήματα στο ρεύμα εισόδου.

