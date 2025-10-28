28η Οκτωβρίου: Μαζική επιστροφή εκδρομέων με χαμηλές ταχύτητες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Xωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 26.358 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 22.920 από την Αθηνών – Λαμίας.
Πυκνή ροή καταγράφεται στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος των Αφιδνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου δεν παρατηρούνται προβλήματα στο ρεύμα εισόδου.
