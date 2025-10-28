search
28.10.2025 20:29

28η Οκτωβρίου: Μαζική επιστροφή εκδρομέων με χαμηλές ταχύτητες

28.10.2025 20:29
kinisi-new

Xωρίς ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής σήμερα έχουν επιστρέψει στην Αττική 26.358 οχήματα από την Αθηνών – Κορίνθου και 22.920 από την Αθηνών – Λαμίας.

Πυκνή ροή καταγράφεται στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος των Αφιδνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου δεν παρατηρούνται προβλήματα στο ρεύμα εισόδου.

Διαβάστε επίσης

Μαθήτριες παρέλασαν με καρπούζι στο πουκάμισο – Πώς καθιερώθηκε σε σύμβολο της παλαιστινιακής αντίστασης

Γλυφάδα: Στη ΜΕΘ 70χρονη μετά από άγρια επίθεση με πέτρες – Έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα ο δράστης

Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών (Photos/Video)

