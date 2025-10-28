Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στράφηκε το ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα.
Πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση, συγγενείς θυμάτων, αλλά και τουρίστες, πλησίασαν το σημείο που έως εκείνη την ώρα βρισκόταν υπό αστυνομικό κλοιό για να αφήσουν ένα λουλούδι.
Ανάμεσά τους και η κόρη του Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, τον Μάιο του 1941.
Διαβάστε επίσης:
Χανιά: «Ούτε τον έβρισε ούτε τον χαστούκισε, σήμερα τον κηδεύω χωρίς μία συγγνώμη» λέει η κόρη του 52χρονου
28η Οκτωβρίου: Δείτε LIVE τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα (Photos/Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.