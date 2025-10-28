search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 13:00

Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών (Photos/Video)

28.10.2025 13:00
tebi_louloudia_syntagma

Στο άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στράφηκε το ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα.

Πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση, συγγενείς θυμάτων, αλλά και τουρίστες, πλησίασαν το σημείο που έως εκείνη την ώρα βρισκόταν υπό αστυνομικό κλοιό για να αφήσουν ένα λουλούδι.

Ανάμεσά τους και η κόρη του Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, τον Μάιο του 1941.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: «Ούτε τον έβρισε ούτε τον χαστούκισε, σήμερα τον κηδεύω χωρίς μία συγγνώμη» λέει η κόρη του 52χρονου

28η Οκτωβρίου: Δείτε LIVE τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

28η Οκτωβρίου: Με «ζώνη ασφαλείας» γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση από ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα: «Η συμφωνία κρατάει, δεν υπάρχει παραβίαση από τη Χαμάς»

kairos ilios – new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίθριος ο καιρός την Τετάρτη – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 20:11
FrancisFordCoppola2608
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιατί ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εκποιεί τα ρολόγια του

elos_drastis-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τον βρήκε η σφαίρα στην καρδιά: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 52χρονου που τον σκότωσε ο ανιψιός του στο Έλος

jam1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας Μελίσα σαρώνει την Τζαμάικα με ανέμους 300 χλμ/ώρα – Χωρίς ρεύμα το ένα τρίτο του νησιού

1 / 3