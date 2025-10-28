Συγκίνηση στο Σύνταγμα: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών (Photos/Video)

Στο άτυπο μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στράφηκε το ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα.

Πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση, συγγενείς θυμάτων, αλλά και τουρίστες, πλησίασαν το σημείο που έως εκείνη την ώρα βρισκόταν υπό αστυνομικό κλοιό για να αφήσουν ένα λουλούδι.

Ανάμεσά τους και η κόρη του Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα, που μαζί με τον Μανώλη Γλέζο κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη, τον Μάιο του 1941.

