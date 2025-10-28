28η Οκτωβρίου: Δείτε LIVE τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Όλα έτοιμα για τη μεγάλη φετινή στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη Θεσσαλονίκη.

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει στις 11.00 στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και θα την παρακολουθήσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, και της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εκλεγμένοι της αυτοδιοίκησης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι προξενικών αρχών κ.ά.

Νωρίτερα, στις 10.30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κων. Τασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Η λιακάδα που ακολούθησε τη χθεσινή έντονη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, που αυτές τις ημέρες γιορτάζει έκανε πολλούς πολίτες και επισκέπτες, ανθρώπους κάθε ηλικίας να βγουν από νωρίς και να περπατήσουν στο κέντρο της πόλης, αναμένοντας την παρέλαση.

Πρεμιέρα για νέα οπλικά συστήματα στη στρατιωτική παρέλαση

Η παρέλαση θα έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας.

Μεταξύ άλλων, Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα, εξελιγμένα συστήματα anti – drones αλλά και όπλα τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέμματα του κοινού.

Συγκεκριμένα, στην παρέλαση θα δούμε από κοντά τις δυνατότητες του ελληνικής κατασκευής συστήματος anti – drone «Κένταυρος», το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ελληνικές φρεγάτες που συμμετέχουν στην «Επιχείρηση Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις από drones των Χούθι.

Επιπλέον, το κοινό θα «γνωριστεί» με το όπλο ηλεκτρονικού πολέμου «Υπερίων» που έχει δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones και προορίζεται για μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού αλλά και με ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών.

Σε επίπεδο αρμάτων μάχης, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε άρματα Leopard του Στρατού Ξηράς εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» που τα προστατεύουν απέναντι σε ενδεχόμενα χτυπήματα στον πύργο του άρματος.

Σε επίπεδο εναέριων μέσων, θα δούμε το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» αλλά και μια σειρά από mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Παράλληλα, θα παρελάσουν μη επανδρωμένα και αυτόνομα ελικόπτερα καθώς και UAVs και κάθετης απογείωσης drones που αξιοποιούν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Ανάμεσα στα άλλα συστήματα, το κοινό θα δει από κοντά μια σειρά από πυραύλους αλλά και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας με υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Με μηνύματα για την διαφύλαξη της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρει ότι η «Ατζέντα 2030» αποτελεί το σύγχρονο μακρύ δόρυ των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες με νέα μέσα, ανά πάσα στιγμή προασπίζουν την ασφάλεια της χώρας.

Απευθυνόμενος στους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και το πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η 28η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο της εθνικής μας συνέχειας».

«Οι Εθνικές Επέτειοι και οι παρελάσεις», επισημαίνει, «αποκτούν αξία όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του Ιστορικού Παραδείγματος και του Εθνικού Αφηγήματος».

«Αυτό που τιμάμε σήμερα είναι η επιλογή στάσης ζωής και εθνικής αξιοπρέπειας», ξεκαθαρίζει. «Πριν από 85 χρόνια, οι πρόγονοί μας τοποθετήθηκαν κάθετα απέναντι στον επελαύνοντα Φασισμό και Ναζισμό, πέραν κάθε συσχετισμού και ρεαλισμού. Διατυπώθηκε, με το “ΟΧΙ”, η βούληση του Έθνους να παραμείνει ελεύθερο, υπερασπιζόμενο τις αξίες που καθοδηγούν διαχρονικά την εθνική μας πορεία», υπογραμμίζει.

«Εκφράστηκε», συμπληρώνει, «η συλλογική θέληση αντίστασης. Και κατέθεσαν πολλοί από τους προγόνους μας, το πολυτιμότερο αγαθό, τη ζωή τους, ως τίμημα αυτής της στάσης και αυτής της απόφασης».

«Ο Ελληνικός λαός με συναίσθηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το “ΟΧΙ” ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», προσθέτει.

«Στη βάση αυτής της αντίληψης, η πατρίδα μας πορεύεται με πυξίδα: τιμά το παρελθόν και διαμορφώνει το μέλλον», αναφέρει.

«Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Οι καιροί που έρχονται είναι αδυσώπητοι. Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εθνική δύναμη αποτροπής», αναλύει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

