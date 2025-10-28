Χανιά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον ξάδελφό του στο Έλος Κισσάμου (Video)

Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Τρίτη (28/10) προκειμένου να λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί ο 23χρονος φερόμενος ως δολοφόνος του 51χρονου, στη Γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως, «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος που φέρεται ως δράστης της δολοφονίας του 51χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, παραδόθηκε χθες στις Αρχές. Εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, την ώρα της γιορτής, τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν από το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί μίλησε στην ΕΡΤ Χανίων για την πρόθεση του πελάτη του να παραδοθεί στις αρχές.

Ο 23χρονος δράστης, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 51χρονο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση ο πρόεδρος της Κοινότητας του Έλους Νικόλαος Ι. Κυριτσακης: «Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους — ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

