28.10.2025 07:38

Χανιά: Ξεσπά η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε – «Ο ένας κρύβει τον άλλον, δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια»

peripoliko

Την σιωπή της έσπασε η σύζυγος του 52χρονου θύματος δολοφονίας στα Χανιά που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 22χρονου ξάδελφού του. Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, «βεντέτα» είχε σκεπάσει τις 2 οικογένειες οι οποίες είχαν να επικοινωνήσουν για πάνω από 10 χρόνια.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω. Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν.

Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος.

Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», είπε η γυναίκα για τον σύζυγός της ο οποίος σκοτώθηκε όταν πυροβολήθηκε εξ επαφής στο στήθος από τον συγγενή του στη Γιορτή του Κάστανου στο Έλος των Χανίων.

Ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τη στυγερή δολοφονία που έγινε μπροστά στα μάτια δεκάδων τρομοκρατημένων συγχωριανών της.

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν», συνέχισε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο δράστης της δολοφονίας των Χανίων παραδόθηκε τη Δευτέρα στις αρχές λέγοντας πως το θύμα τον απειλούσε και φοβόταν για τη ζωή του. Στη συνέχεια υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο του.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από 2 χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι».

Φόβος για βεντέτα

Στο Έλος Χανίων η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει πιο σκληρή βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στις Αρχές.

Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων.

