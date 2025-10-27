Χανιά: «Δέχτηκα απειλές, νόμιζα ότι θα βγάλει όπλο και τον πυροβόλησα» υποστηρίζει ο 23χρονος που σκότωσε 52χρονο στην Κίσσαμο

Αιματηρή ήταν η κατάληξη της γιορτής του κάστανου στην Κίσσαμο Χανίων, στο χωριό Έλος όταν 23χρονος πυροβόλησε 52χρονο κτηνοτρόφο, με τις αρχές να φοβούνται το ξέσπασμα βεντέτας.



Μιλώντας στο Mega, ο 23χρονος, που παραδόθηκε στις αρχές, υποστήριξε ότι το θύμα κινήθηκε απειλητικά εναντίον του και εκείνος, επειδή φοβήθηκε, τον πυροβόλησε.



«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να είπε.



Το ρεπορτάζ του Mega ανέφερε ότι οι δύο άνδρες είχαν διαφορές για βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν κτηματικές υποθέσεις.



Θύτης και θύμα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για συγγενικές σχέσεις, δεν ήταν ούτε ξαδέλφια ούτε ανιψιός και θείος.







Το χρονικό του άγριου φονικού στην Κίσσαμο





Το άγριο φονικό έγινε κατά την εκπνοή του πανηγυριού για τη γιορτή του κάστανου, μετά την εμφάνιση του Νίκου Ζωιδάκη. Ενώ οι μουσικοί είχαν αποχωρήσει, κάποιοι θαμώνες βρίσκονταν ακόμη στην πίστα, μεταξύ των οποίων και ο 52χρονος Δημήτρης.



Τότε τον πλησίασε ο 23χρονος και τον σκότωσε με τρεις -κατά πληροφορίες εξ επαφής- πυροβολισμούς στο στήθος.

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του δράστη. Όπως είπε, ο δράστης είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλοθιές υπάρχει στην Κρήτη», τόνισε ο Απόστολος Λύτρας.

Αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του πατέρα της η κόρη του θύματος

Ο 52χρονος γιόρταζε την ονομαστική του εορτή χθες, ενώ στο γλέντι βρισκόταν και μία από τις δύο ενήλικες κόρες του, που έγινε μάρτυρας της δολοφονίας του.

Η κόρη του θύματος μίλησε στο Live News και αποκάλυψε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως είπε, πριν από ένα χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε την γιαγιά της, έκανε γυαλιά καρφιά το σπίτι. Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν σπάσει όλα. Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ‘’Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε’’. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλοθιές κι αυτό ήταν», περιέγραψε η κόρη του 52χρονου.

Και συμπλήρωσε: «Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα, απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘’Φύγε Αλβανέ, θα σε σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω’’, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: ‘’Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου’’. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι.

Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλοθιές και φεύγει».

Συχνές οι αντιπαραθέσεις μεταξύ δράστη και θύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στην περιοχή και συχνά ερχόντουσαν σε αντιπαραθέσεις. Το παρατσούκλι του 52χρονους θύματος ήταν «Πάσσαρης» γιατί είχε πολλούς καυγάδες.

Το θύμα λένε πως είχε χαστουκίσει τον δράστη πριν λίγες ημέρες με αφορμή ένα σκηνικό. Τώρα όλοι στην περιοχή φοβούνται το ξέσπασμα μιας βεντέτας. «Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε συγγενής τους.

«Εμείς ήμασταν στην ταβέρνα. Ακούσαμε φωνές, βγήκαμε έξω, είδαμε έναν σκοτωμένο» λένε στο neakriti.gr κάτοικοι της περιοχής, και προσθέτουν: «Κρίμα για αυτό, κρίμα για τον άνθρωπο, κρίμα για όποιον το έκανε. Κατέστρεψε τη ζωή του, κλείσανε δύο σπίτια. Μακριά από μας αυτές οι κακοτοπιές. Από δω και πέρα τι γίνεται…».

Συγκλονισμένος δήλωσε και ο Νίκος Ζωϊδάκης, ο οποίος τραγουδούσε στη γιορτή κάστανου χτες το απόγευμα, λίγο πριν σημειωθεί το φονικό.

«Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό», τόνισε.

