Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος – Πριν από λίγες ημέρες το θύμα πάνω σε καυγά έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη

Συνεχώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φονικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στο Έλος Κισσάμου, κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου, όπου ένας 52χρονος άνδρας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από συγγενή του, μπροστά στα μάτια δεκάδων παρευρισκομένων.

Ο δράστης και η συγγενική σχέση με το θύμα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης είναι 23 ετών και συγγενής πρώτου βαθμού (πρώτος ξάδελφος) του θύματος, καθώς φέρονται να είναι ξαδέρφια και να έχουν το ίδιο επώνυμο.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες, σύμφωνα με κατοίκους του χωριού, είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες το θύμα πάνω σε έναν καυγά έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη που είχαν οικογενειακές διαφορές.

Αυτός ο καυγάς ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του 23χρονου να κάνει το φονικό.

Στις δύο οικογένειες υπάρχουν πολλά αδέρφια με τις αρχές να φοβούνται για αντίποινα και το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, ενώ η Γιορτή Κάστανου βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη στην πλατεία του χωριού.

Το θύμα, που κατάγεται από το Έλος, γιόρταζε την ονομαστική του εορτή και χόρευε στην πίστα, όταν ο 23χρονος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε στο στήθος με μικρού διαμετρήματος όπλο, πιθανότατα 22άρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν δύο με τρεις πυροβολισμοί.

Οι παρευρισκόμενοι πανικοβλήθηκαν, ενώ η μουσική σταμάτησε αμέσως.

Στο σημείο βρέθηκαν ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η αστυνομική έρευνα και το ανθρωποκυνηγητό

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Αστυνομικές δυνάμεις της Κισσάμου και των ΤΑΕ απέκλεισαν την περιοχή, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στα ορεινά χωριά της δυτικής Κρήτης, όπου εκτιμάται ότι έχει καταφύγει.

Κάτοικοι του χωριού δήλωσαν πως η Αστυνομία «βρήκε στόματα κλειστά», καθώς επικρατεί φόβος για τυχόν αντεκδικήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 23χρονος έχει ήδη επικοινωνήσει με συγγενικά πρόσωπα και φέρεται να σκοπεύει να παραδοθεί εντός των επόμενων ωρών.

Το παρελθόν του θύματος και οι αντιδράσεις

Το θύμα, γνωστό στην περιοχή, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για καβγάδες και περιστατικά βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδέσποτα ζώα.

Παρ’ όλα αυτά, η δολοφονία του σε δημόσια εκδήλωση έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία.

«Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε κάτι τέτοιο εδώ, μπροστά στα παιδιά μας», δήλωσε κάτοικος του χωριού σε τοπικό μέσο.

