Φονικό στη Κρήτη: Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης στη γιορτή κάστανου – Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος (video)

Σοκάρει η εν ψυχρώ δολοφονία και μάλιστα μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που διασκέδαζαν στη γιορτή κάστανου στον Κίσσαμο Κρήτης.

Θύμα ένας 52χρονος άνδρας ο οποίος δέχτηκε δύο σφαίρες στο στήθος, ενώ χόρευε και ανήμερα της γιορτής του. Στη γιορτή επικράτησε πανικός καθώς ο δράστης πυροβόλησε πάνω στη πίστα κι ενώ τραγουδούσε ο Ζωϊδάκης στο γλέντι.

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, με τον δράστη να διαφεύγει. Ωστόσο αναγνωρίστηκε αμέσως και πρόκειται για συγγενή. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ έχει ταυτοποιηθεί ο ανηψιός του για το φονικό, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για οικογενειακές διαφορές που κρύβονται πίσω από το έγκλημα.

Οι δύο πλευρές έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για τη διαμάχη τους και η τελευταία ήταν πέρυσι όπου και πάλι έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς νεκρούς. Απόψε τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη με την περιοχή να έχει γεμίσει αστυνομικούς.

