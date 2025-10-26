Φονικό στη Κρήτη: Συγγενής του 52χρονου θύματος ο δράστης στη γιορτή κάστανου – Τον σκότωσε με δύο σφαίρες στο στήθος (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοκάρει η εν ψυχρώ δολοφονία και μάλιστα μπροστά σε εκατοντάδες πολίτες που διασκέδαζαν στη γιορτή κάστανου στον Κίσσαμο Κρήτης.
Θύμα ένας 52χρονος άνδρας ο οποίος δέχτηκε δύο σφαίρες στο στήθος, ενώ χόρευε και ανήμερα της γιορτής του. Στη γιορτή επικράτησε πανικός καθώς ο δράστης πυροβόλησε πάνω στη πίστα κι ενώ τραγουδούσε ο Ζωϊδάκης στο γλέντι.
Ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος, με τον δράστη να διαφεύγει. Ωστόσο αναγνωρίστηκε αμέσως και πρόκειται για συγγενή. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ έχει ταυτοποιηθεί ο ανηψιός του για το φονικό, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για οικογενειακές διαφορές που κρύβονται πίσω από το έγκλημα.
Οι δύο πλευρές έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για τη διαμάχη τους και η τελευταία ήταν πέρυσι όπου και πάλι έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς νεκρούς. Απόψε τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Η αστυνομία αναζητά τον δράστη με την περιοχή να έχει γεμίσει αστυνομικούς.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με μαχαίρωμα, στο νοσοκομείο 20χρονος
Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)
Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.