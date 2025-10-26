Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρέθηκαν και σήμερα πολίτες και μέλη της ομάδας «Μέχρι τέλους».

Ο Ρούτσι έχει κάνει κάλεσμα να πηγαίνουν κάθε ημέρα στο σημείο όπου έχουν γραφτεί τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να πηγαίνει επίσης στο σημείο και να δηλώνει:

«Τα παιδιά της πρωτοβουλίας “Μέχρι τέλους” πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, τα παιδιά που τιμούν τον τόπο του μνημείου, απόψε καθαρίζουν τον χώρο. Η δική μου παρουσία εδώ είναι εγγυητική γιατί από χθες το βράδυ έχουν αρχίσει εχθροπραξίες. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε αυτό που κάνουν.

Λέμε ναι στην αξιοπρέπεια, στη ζωή, στη μνήμη, στη δικαιοσύνη. Μην αγγίζετε τα ονόματα, μην αγγίζετε αυτά τα παιδιά που είναι εδώ φύλακες άγγελοι του μνημείου. Τα παιδιά υπενθυμίζουν ότι ο αγώνας δε μπαίνει στα μουσεία, είμαστε εδώ και παλεύουμε» είπε.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί με νεκρό στον Κίσαμο, στη διάρκεια γιορτής καστάνου – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους