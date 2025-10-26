Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Πεντέλη.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν επί της οδού Παναγούλη, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο ΙΧ να αναποδογυρίσει. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν οι οδηγοί

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η τροχαία ερευνά το περιστατικό, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά στο σημείο.

