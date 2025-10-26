search
Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

26.10.2025 19:02
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Πεντέλη.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν επί της οδού Παναγούλη, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο ΙΧ να αναποδογυρίσει. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν οι οδηγοί 

Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η τροχαία ερευνά το περιστατικό, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά στο σημείο.

