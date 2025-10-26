Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: «Και κάτι να συνέβαινε δεν θα το έλεγε ποτέ – Δεν μιλούσε» (Video)

Κακοποιητικές συμπεριφορές και από προηγούμενους συντρόφους της είχε βιώσει η 40χρονη από τη Λιθουανία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της στο Κορωπί.

Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν στο Mega άνθρωποι που τη γνώριζαν, επισημαίνοντας πως παρά τα όσα περνούσε δεν μιλούσε.

«(Τη γνώρισα) πολλά χρόνια πριν όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ήταν αρραβωνιασμένη με ένα παλικάρι. Και μετά χωρίσανε και δεν είχε πού να πάει. Εγώ την απασχόλησα λίγο μόνο και μόνο για να έχει η κοπέλα ένα εισόδημα. Είχε μία άλλη σχέση με έναν κύριο που φαινόταν πολύ κτητικός, την έφερνε, την έπαιρνε συνέχεια και απ’ ό,τι μου είπε κάτι δεν της άρεσε. Της εξήγησα όμως ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται οποιονδήποτε συναντάμε. Δεν μίλαγε, δεν μίλαγε η κοπέλα αυτή πολύ, δεν έλεγε πολλά. Εκείνη την εποχή δεν ήμασταν υποψιασμένοι. Κάτι μελανιές σου έλεγε “χτύπησα στο ράφι, στο ντουλάπι”. Δεν σου πήγαινε ο νους. Απλά αυτόν τον φοβόμουν. Της είχα μιλήσει», είπε πρώην εργοδότρια της άτυχης γυναίκας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε που να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες “έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου”, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι», πρόσθεσε.

Τα ίδια είπε και άλλη γυναίκα, για την οποία εργαζόταν η 40χρονη, αφού -όπως τόνισε παρά το γεγονός ότι έβλεπαν σημάδια στο σώμα της- εκείνη δεν παραδεχόταν τίποτα.

«Ήταν γενικά στεναχωρημένη. Είχε κάποιο τρέμουλο κάποιες φορές ίσως ήταν και χτυπημένη κάποιες άλλες. Ποτέ όμως δεν παραδέχτηκε κάτι σε μένα τουλάχιστον. Την είδα πριν ένα μήνα στην παιδική χαρά με τα παιδάκια της και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Και την είχα ρωτήσει πώς περνάει με τον καινούριο της σύντροφο, σύζυγο δεν ήξερα αν είχε παντρευτεί και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη».

Σοβαρή η κατάσταση της υγεία της

Η 40χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ερυθρού Σταυρού», παρά το γεγονός ότι αποσωληνώθηκε.

Ο 50χρονος κρατείται από την Αστυνομία και θα οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών για να απολογηθεί.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και τον 4χρονο γιο τους, ο οποίος μπήκε στη μέση για να γλιτώσει τη μητέρα του από τα δολοφονικά χτυπήματα του πατέρα.

