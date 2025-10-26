«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. σε αυτοσχέδιους αγώνες στα Μέγαρα: Συνελήφθη ο 32χρονος που διοργάνωσε τις κόντρες – Βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις

Διαδικτυακά έγινε το κάλεσμα για αυτοσχέδιους αγώνες μοτοσικλετών, που απέτρεψε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Τροχαίας -που είχαν πληροφορηθεί το «ραντεβού»- έκαναν ειδική εξόρμηση στην περιοχή των Μεγάρων και αιφνιδίασαν όσους είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα.

Κατά την επιχείρηση των αστυνομικών συνελήφθη ο 32χρονος διοργανωτής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για «διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και απόπειρα επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία», και βεβαίωσαν 39 παραβάσεις.

Όπως ανακοινώθηκε αφαιρέθηκαν 21 άδειες ικανότητας οδήγησης, 19 άδειες κυκλοφορίας και 2 ζεύγη πινακίδων.

Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν:

16 για δυσδιάκριτες πινακίδες καθώς οι οδηγοί είχαν τοποθετήσει αυτοκόλλητα στις πινακίδες τους για την αποφυγή εντοπισμού τους,

14 για πρόκληση θορύβου,

2 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

1 για ΚΤΕΟ,

1 για έλλειψη καθρεπτών και

5 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι συνελήφθη και έτερος οδηγός μοτοσικλέτας για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης από 16-10-2025 από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

