Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Η ηχορύπανση από οχήματα είναι μια από τις παραβάσεις που πολλοί οδηγοί υποτιμούν, όμως ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) την αντιμετωπίζει πλέον ως σοβαρή παράβαση με πρόστιμο 350 € και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, ενώ η Τροχαία μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα για να μετρά επί τόπου τη στάθμη θορύβου, με βάση τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν και οι κατασκευαστές κατά την έγκριση τύπου.
Οι τιμές στάθμης θορύβου (σε dB A) που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων δεν είναι αποτέλεσμα μέτρησης του συγκεκριμένου οχήματος, αλλά προέρχονται από τον κατασκευαστή και την επίσημη ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.
Κατά τη διαδικασία έγκρισης, το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα UNECE R51 (για επιβατικά) ή UNECE R41 (για μοτοσυκλέτες).
Οι τιμές που προκύπτουν καταγράφονται στην άδεια, ώστε κάθε όχημα να έχει γνωστό και πιστοποιημένο όριο θορύβου, το οποίο πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Σε κάθε άδεια υπάρχουν τα πεδία U1, U2 και U3 που αντιστοιχούν στα στοιχεία για την μέτρηση θορύβου.
To U1 αφορά τα dB όταν το όχημα είναι σταματημένο και σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών,που αναγράφονται στο πεδίο U2, ενώ το U3 είναι τα dB που καταγράφονται σε διέλευση.
Κατά τη διάρκεια έγκρισης τύπου η μεθοδολογία για τη μέτρηση του εκπεμπόμενου θόρυβου από την εξάτμιση είναι η εξής:
1. Stationary noise – μέτρηση εν στάσει
Είναι η μέτρηση που δείχνει το «μέγιστο εργοστασιακό» επίπεδο θορύβου της εξάτμισης και γίνεται ως εξής:
Αυτή η τιμή είναι πάντα υψηλότερη από τη μέτρηση «σε διέλευση» γιατί γίνεται σχεδόν δίπλα στην εξάτμιση.
Η δεύτερη μέτρηση γίνεται υπό ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης:
Είναι απόλυτα φυσιολογικό η τιμή «εν στάσει» να είναι σημαντικά υψηλότερη από την «σε διέλευση». Η πρώτη δείχνει τη μέγιστη ηχητική ισχύ της εξάτμισης σε προκαθοριμσένα όρια περιστροφής του κινητήρα, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τον πραγματικό θόρυβο που φτάνει στο περιβάλλον όταν κινείται το όχημα. Και οι δύο είναι νόμιμες τιμές που δηλώνονται από τον κατασκευαστή και καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
