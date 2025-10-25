Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Η ηχορύπανση από οχήματα είναι μια από τις παραβάσεις που πολλοί οδηγοί υποτιμούν, όμως ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) την αντιμετωπίζει πλέον ως σοβαρή παράβαση με πρόστιμο 350 € και αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 30 ημέρες.

Οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί, ενώ η Τροχαία μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί πιστοποιημένα ηχόμετρα για να μετρά επί τόπου τη στάθμη θορύβου, με βάση τα ίδια πρότυπα που εφαρμόζουν και οι κατασκευαστές κατά την έγκριση τύπου.

Πώς προκύπτουν οι τιμές dB της άδειας

Οι τιμές στάθμης θορύβου (σε dB A) που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων δεν είναι αποτέλεσμα μέτρησης του συγκεκριμένου οχήματος, αλλά προέρχονται από τον κατασκευαστή και την επίσημη ευρωπαϊκή έγκριση τύπου.

Κατά τη διαδικασία έγκρισης, το όχημα υποβάλλεται σε δοκιμές σύμφωνα με τα πρότυπα UNECE R51 (για επιβατικά) ή UNECE R41 (για μοτοσυκλέτες).

Οι τιμές που προκύπτουν καταγράφονται στην άδεια, ώστε κάθε όχημα να έχει γνωστό και πιστοποιημένο όριο θορύβου, το οποίο πρέπει να τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Σε κάθε άδεια υπάρχουν τα πεδία U1, U2 και U3 που αντιστοιχούν στα στοιχεία για την μέτρηση θορύβου.

To U1 αφορά τα dB όταν το όχημα είναι σταματημένο και σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών,που αναγράφονται στο πεδίο U2, ενώ το U3 είναι τα dB που καταγράφονται σε διέλευση.

Κατά τη διάρκεια έγκρισης τύπου η μεθοδολογία για τη μέτρηση του εκπεμπόμενου θόρυβου από την εξάτμιση είναι η εξής:

Τα δύο είδη μέτρησης θορύβου

1. Stationary noise – μέτρηση εν στάσει

Είναι η μέτρηση που δείχνει το «μέγιστο εργοστασιακό» επίπεδο θορύβου της εξάτμισης και γίνεται ως εξής:

Το όχημα βρίσκεται σταματημένο σε επίπεδο χώρο.

σε επίπεδο χώρο. Ο κινητήρας έχει φτάσει σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας — ποτέ σε «cold start».

— ποτέ σε «cold start». Ο κινητήρας ανεβάζει στροφές ως εξής: βενζινοκινητήρας: στο ¾ της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής (σ.α.λ.) πετρελαιοκινητήρας: στο ½ της μέγιστης περιστροφής (σ.α.λ.) μοτοσυκλέτες: στο ½ των στροφών που επιτυγχάνευται η μέγιστη ισχύς (δηλαδή αν η ανακοινώσιμη τιμη ισχύος είναι 70hp στις 8.000 σ.α.λ. τότε η μέτρηση γίνεται στις 4.000 σ.α.λ.)

Το μικρόφωνο τοποθετείται: σε απόσταση 0,5 m από το στόμιο της εξάτμισης σε γωνία 45° σε ύψος ίσο με το ύψος του στομίου

Καταγράφεται η μέγιστη ένδειξη θορύβου σε dB(A).

Αυτή η τιμή είναι πάντα υψηλότερη από τη μέτρηση «σε διέλευση» γιατί γίνεται σχεδόν δίπλα στην εξάτμιση.

2. Drive-by noise – μέτρηση σε διέλευση

Η δεύτερη μέτρηση γίνεται υπό ρεαλιστικές συνθήκες κίνησης:

Το όχημα κινείται και επιταχύνει

Το μικρόφωνο βρίσκεται 7,5 μέτρα μακριά από τη λωρίδα κίνησης

μακριά από τη λωρίδα κίνησης Η ταχύτητα κατά την είσοδο στη ζώνη μέτρησης είναι συνήθως 50 km/h και κατά την έξοδο 60 km/h

και κατά την έξοδο Ο ήχος καταγράφεται καθώς το όχημα περνά από το σημείο αναφοράς. Οι τιμές εδώ είναι χαμηλότερες από την στατική μέθοδο καθώς η μέτρηση γίνεται από απόσταση και ο ήχος διαχέεται

Γιατί βλέπουμε δύο τιμές στην άδεια

Είναι απόλυτα φυσιολογικό η τιμή «εν στάσει» να είναι σημαντικά υψηλότερη από την «σε διέλευση». Η πρώτη δείχνει τη μέγιστη ηχητική ισχύ της εξάτμισης σε προκαθοριμσένα όρια περιστροφής του κινητήρα, ενώ η δεύτερη αποτυπώνει τον πραγματικό θόρυβο που φτάνει στο περιβάλλον όταν κινείται το όχημα. Και οι δύο είναι νόμιμες τιμές που δηλώνονται από τον κατασκευαστή και καλύπτονται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

