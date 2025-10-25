search
25.10.2025 17:19

Skoda Superb: Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης με ένα ρεζερβουάρ – Διένυσε 2831 χλμ. με ένα γέμισμα

25.10.2025 17:19
skoda_superb

Η Skoda Superb κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης με ένα ρεζερβουάρ, διανύοντας 2.831 χιλιόμετρα με μόλις ένα γέμισμα πετρελαίου, σύμφωνα με το Guinness World Records.

Στο τιμόνι βρέθηκε ο πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι, Miko Marczyk, οδηγώντας ένα Superb Sports Wagon 2.0 TDI 150 ίππων DSG.

Το εγχείρημα διήρκεσε από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2025 και κάλυψε τη διαδρομή από το Λοτζ της Πολωνίας έως τη Γερμανία και το Παρίσι, πριν επιστρέψει μέσω Ολλανδίας, Βελγίου και Γερμανίας, ολοκληρώνοντας το ταξίδι και πάλι στην Πολωνία.

Η συνολική διάρκεια ήταν 28 ώρες, με μέση κατανάλωση μόλις 3,1 λτ./100 χλμ.

Το τελικό αποτέλεσμα αναδεικνύει ότι το Superb παραμένει σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, συνδυάζοντας κορυφαία άνεση, εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης.

