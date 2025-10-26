search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 16:20
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 10:26

Formula 1: Η εμφατική pole του Norris στο Μεξικό και η καταστροφή του Piastri

26.10.2025 10:26
norris

Ο Λάντο Νόρις εξασφάλισε με επιβλητικό τρόπο την pole position στο Γκραν Πρι του Μεξικού και ο Βρετανός οδηγός της McLaren θα έχει πλεονέκτημα από τους αντιπάλους του για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή, δηλαδή τον Αυστραλό «ομόσταυλο» του, Οσκαρ Πιάστρι και τον Ολλανδό, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull).

Ο Νόρις θα εκκινήσει πρώτος για 14η φορά στην καριέρα του και πέμπτη αυτήν την σεζόν, ενώ ο Φερστάπεν από την 5η θέση και ο Πιάστρι από την 7η.

«Ήταν ένας απίστευτος γύρος. Πίεσα πολύ δυνατά τα φρένα, όμως ένιωθα ότι δεν ήμουν στην σωστή γραμμή. Και στο τέλος, ήταν υπέροχο. Σπάνια έχω νιώσει τόσο καλά στο αυτοκίνητο αυτήν την σεζόν», σχολίασε ο Νόρις, ο οποίος είναι δεύτερος στην κατάταξη με 14 βαθμούς διαφορά από τον πρωτοπόρο, Πιάστρι και 26 από τον Φερστάπεν, ο οποίος ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Η σειρά εκκίνησης των πρώτων 10 οδηγών, στο Γκραν Πρι του Μεξικού, έχει ως εξής:

1η σειρά:
Λάντο Νόρις (McLaren-Mercedes)
Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari)

2η σειρά:
Λιούις Χάμιλτον (Ferrari)
Τζορτζ Ράσελ (Mercedes)

3η σειρά:
Μαξ Φερστάπεν (Red Bull)
Αντρέα Κίμι Αντονέλι (Mercedes)

4η σειρά:
Οσκαρ Πιάστρι (McLaren-Mercedes)
Αϊζακ Χατζάρ (Racing Bulls-Red Bull)

5η σειρά:
Ολιβερ Μπίρμαν (Haas-Ferrari)
Γιούκι Τσουνόντα (Red Bull)

Διαβάστε επίσης:

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Skoda Superb: Κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης με ένα ρεζερβουάρ – Διένυσε 2831 χλμ. με ένα γέμισμα

Νέο Peugeot E-3008 Dual Motor AWD 325 – Το εκρηκτικό SUV είναι διαθέσιμο για παραγγελία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tzeni_kazakou
LIFESTYLE

Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου – Δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, ούτε με είχε ταΐσει»

University-Sheffield
ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ: Προειδοποίηση στους φοιτητές του για βία και σεξουαλική κακοποίηση στη Βίβλο

real_madrid_
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ-Μπαρτσελόνα: Ώρα clasico στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

haritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aλέξης Χαρίτσης: Την ώρα της κηδείας άκουγα Σαββόπουλο σε λούπα, το θεώρησα πιο τίμιο

troxaio_fwkida
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φωκίδα: Αγροτικό παρέσυρε δύο μοτοσικλέτες – Νεκρός ένας 21χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά 37χρονος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

stelios-mainas-new
LIFESTYLE

Στέλιος Μάινας: «Εμένα ήρωάς μου δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν η μάνα μου» (Video)

ioannidis
ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο παιδικέ μου ήρωα, φεύγεις γιορτινός και αιώνιος» - Συγκίνησε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο του για τον Διονύση Σαββόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 16:15
tzeni_kazakou
LIFESTYLE

Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου – Δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί, ούτε με είχε ταΐσει»

University-Sheffield
ΚΟΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ: Προειδοποίηση στους φοιτητές του για βία και σεξουαλική κακοποίηση στη Βίβλο

real_madrid_
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ-Μπαρτσελόνα: Ώρα clasico στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»

1 / 3