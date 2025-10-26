search
26.10.2025 14:56

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 8 οι προφυλακιστέοι για εγκληματική οργάνωση

26.10.2025 14:56
opekepe_syllipseis_3

Ακόμη δύο αδέλφια που κατηγορούνται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ προφυλακίστηκαν πριν από λίγη ώρα με τη σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίας εισαγγελέα και ανακριτή.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι καλλιεργούν βαμβάκι, κατηγορούνται πως δήλωναν ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες»

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να υποστήριξαν στην απολογία τους.

Πλέον ο αριθμός των συλληφθέντων που πήραν το δρόμο για τη φυλακή ανέρχεται στους οκτώ.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων θα οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο για απολογίες τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο, προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεσημέρι της Κυριακής άλλοι δύο.

