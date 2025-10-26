ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους – Στις 6 οι προφυλακίσεις

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατουμένων σε έξι.

Οι δύο νέοι προφυλακισθέντες είναι αδέλφια, οι οποίοι -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη έξι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων θα οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο για απολογίες τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο, προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

