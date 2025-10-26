search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 13:15

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη δύο κατηγορούμενοι μετά την απολογία τους – Στις 6 οι προφυλακίσεις

26.10.2025 13:15
apologia opekepe 55- new

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο ακόμη κατηγορούμενοι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προσωρινά κρατουμένων σε έξι.

Οι δύο νέοι προφυλακισθέντες είναι αδέλφια, οι οποίοι -σύμφωνα με το κατηγορητήριο- φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που είχε στηθεί γύρω από τη λειτουργία του οργανισμού.

Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ακόμη έξι κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων και ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο αρχηγικός ρόλος.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων θα οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο για απολογίες τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως χθες Σάββατο, προφυλακίστηκαν τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διαβάστε επίσης:

Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, σώθηκε η ανήλικη ανιψιά του

Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του υπαιτίου

Είναι ασφαλή τα ελληνικά μουσεία; Διευθυντές και αρχαιολόγοι απαντούν, στον απόηχο της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:14
levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

1 / 3