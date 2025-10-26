Ευρυτανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, σώθηκε η ανήλικη ανιψιά του

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, 26/10, στο δρόμο που ενώνει το Ραπτόπουλο με το Λιθοχώρι στην Ευρυτανία, με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το όχημα που οδηγούσε ο 40χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό 80 μέτρων.

Με ελαφρά τραύματα στο χέρι η 12χρονη ανιψιά του άτυχου 40χρονου

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Γρανίτσα και Καρπενήσι, έχοντας ειδοποιηθεί από το σήμα έκτακτης ανάγκης που έδωσε το αυτοκίνητο, ενώ στην πολύωρη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής.

Μετά από δύσκολη επιχείρηση, ο άτυχος άνδρας με καταγωγή από τη Γρανίτσα ανασύρθηκε νεκρός, ενώ η 12χρονη ανιψιά του, που επέβαινε επίσης στο όχημα και υπέστη ελαφρά τραύματα στο χέρι, διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπενησίου για περαιτέρω εξετάσεις.

