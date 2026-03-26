ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

26.03.2026 10:00

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

26.03.2026 10:00
Μια δομική ανατροπή στον χάρτη της ελληνικής αγοράς εργασίας συντελείται την τελευταία διετία, με τους συνταξιούχους να μετατρέπονται σε μια από τις πιο δυναμικές δεξαμενές εργατικού δυναμικού.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2026 είναι αποκαλυπτικά: οι δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα άγγιξαν το ορόσημο των 300.000, καταγράφοντας μια θεαματική άνοδο από τις μόλις 30.000 που καταγράφονταν πριν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Το «Κλειδί» της Μεταρρύθμισης

Η 1η Ιανουαρίου 2024 αποτέλεσε το σημείο καμπής. Η κατάργηση της οριζόντιας περικοπής του 30% στις συντάξεις όσων επέλεγαν να εργαστούν —ένα μέτρο που λειτουργούσε ως ισχυρό αντικίνητρο και οδηγούσε πολλούς στη “μαύρη” εργασία— αντικαταστάθηκε από έναν ορθολογικότερο μηχανισμό. Πλέον, ο συνταξιούχος λαμβάνει το 100% της σύνταξής του, ενώ επιβάλλεται μόνο μια παρακράτηση 10% επί των εισοδημάτων από τη νέα του απασχόληση (για τους μισθωτούς) ή μια προσαυξημένη εισφορά (για τους αυτοαπασχολούμενους).

Αυτή η αλλαγή δεν “νομιμοποίησε” απλώς την εργασία των συνταξιούχων, αλλά την κατέστησε οικονομικά ελκυστική, απελευθερώνοντας χιλιάδες έμπειρα στελέχη και εργαζόμενους που η αγορά είχε ανάγκη, ιδιαίτερα σε κλάδους με ελλείψεις προσωπικού.

Η Σκληρή Πραγματικότητα των Αριθμών

Ωστόσο, πίσω από την επιτυχία του μέτρου κρύβεται και μια αναγκαιότητα επιβίωσης. Σύμφωνα με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», το 60% των συνταξιούχων στην Ελλάδα (6 στους 10) λαμβάνουν κύρια σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μεικτά. Με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να πιέζουν τα νοικοκυριά, η σύνταξη συχνά δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών, καθιστώντας την εργασία «μονόδρομο» για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου.

Τα «Μπόνους» της Επιστροφής

Πέρα από τον άμεσο μισθό, οι συνταξιούχοι έχουν πλέον δύο επιπλέον κίνητρα:

  1. Προσαύξηση Σύνταξης: Ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται κατά την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση δεν “χάνεται”. Αντίθετα, αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης, προσφέροντας ένα μελλοντικό οικονομικό όφελος.
  2. Κοινωνική Ενσωμάτωση: Για πολλούς, η εργασία είναι τρόπος παραμονής στην ενεργό δράση, καταπολεμώντας την κοινωνική απομόνωση.

Όταν η σύνταξη «στεγνώνει» πριν το τέλος του μήνα

Η θεαματική εκτόξευση στις 300.000 δηλώσεις εργασίας δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική επιτυχία του νέου θεσμικού πλαισίου, αλλά μια κραυγή αγωνίας της τρίτης ηλικίας. Η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία, η επιστροφή στο μεροκάματο δεν είναι επιλογή αναψυχής, αλλά ανάγκη επιβίωσης.

Με τον λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και την ενέργεια να μην «βγαίνει», οι παλαίμαχοι της εργασίας αναγκάζονται να βγάλουν τη φόρμα του συνταξιούχου και να επιστρέψουν στην ενεργό δράση. Το νέο μοντέλο της «ενεργού γήρανσης» στην Ελλάδα δεν γράφεται με όρους ελεύθερου χρόνου, αλλά με όρους βιοπορισμού, μετατρέποντας τον απόμαχο σε έναν απαραίτητο, πλην όμως αναγκασμένο, πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:28
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

