Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

Μια δομική ανατροπή στον χάρτη της ελληνικής αγοράς εργασίας συντελείται την τελευταία διετία, με τους συνταξιούχους να μετατρέπονται σε μια από τις πιο δυναμικές δεξαμενές εργατικού δυναμικού.

Τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2026 είναι αποκαλυπτικά: οι δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα άγγιξαν το ορόσημο των 300.000, καταγράφοντας μια θεαματική άνοδο από τις μόλις 30.000 που καταγράφονταν πριν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου.

Το «Κλειδί» της Μεταρρύθμισης

Η 1η Ιανουαρίου 2024 αποτέλεσε το σημείο καμπής. Η κατάργηση της οριζόντιας περικοπής του 30% στις συντάξεις όσων επέλεγαν να εργαστούν —ένα μέτρο που λειτουργούσε ως ισχυρό αντικίνητρο και οδηγούσε πολλούς στη “μαύρη” εργασία— αντικαταστάθηκε από έναν ορθολογικότερο μηχανισμό. Πλέον, ο συνταξιούχος λαμβάνει το 100% της σύνταξής του, ενώ επιβάλλεται μόνο μια παρακράτηση 10% επί των εισοδημάτων από τη νέα του απασχόληση (για τους μισθωτούς) ή μια προσαυξημένη εισφορά (για τους αυτοαπασχολούμενους).

Αυτή η αλλαγή δεν “νομιμοποίησε” απλώς την εργασία των συνταξιούχων, αλλά την κατέστησε οικονομικά ελκυστική, απελευθερώνοντας χιλιάδες έμπειρα στελέχη και εργαζόμενους που η αγορά είχε ανάγκη, ιδιαίτερα σε κλάδους με ελλείψεις προσωπικού.

Η Σκληρή Πραγματικότητα των Αριθμών

Ωστόσο, πίσω από την επιτυχία του μέτρου κρύβεται και μια αναγκαιότητα επιβίωσης. Σύμφωνα με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ», το 60% των συνταξιούχων στην Ελλάδα (6 στους 10) λαμβάνουν κύρια σύνταξη που δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μεικτά. Με τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής να πιέζουν τα νοικοκυριά, η σύνταξη συχνά δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών αναγκών, καθιστώντας την εργασία «μονόδρομο» για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου.

Τα «Μπόνους» της Επιστροφής

Πέρα από τον άμεσο μισθό, οι συνταξιούχοι έχουν πλέον δύο επιπλέον κίνητρα:

Προσαύξηση Σύνταξης: Ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται κατά την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση δεν “χάνεται”. Αντίθετα, αξιοποιείται για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης, προσφέροντας ένα μελλοντικό οικονομικό όφελος. Κοινωνική Ενσωμάτωση: Για πολλούς, η εργασία είναι τρόπος παραμονής στην ενεργό δράση, καταπολεμώντας την κοινωνική απομόνωση.

Όταν η σύνταξη «στεγνώνει» πριν το τέλος του μήνα

Η θεαματική εκτόξευση στις 300.000 δηλώσεις εργασίας δεν αποτελεί απλώς μια στατιστική επιτυχία του νέου θεσμικού πλαισίου, αλλά μια κραυγή αγωνίας της τρίτης ηλικίας. Η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία, η επιστροφή στο μεροκάματο δεν είναι επιλογή αναψυχής, αλλά ανάγκη επιβίωσης.

Με τον λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και την ενέργεια να μην «βγαίνει», οι παλαίμαχοι της εργασίας αναγκάζονται να βγάλουν τη φόρμα του συνταξιούχου και να επιστρέψουν στην ενεργό δράση. Το νέο μοντέλο της «ενεργού γήρανσης» στην Ελλάδα δεν γράφεται με όρους ελεύθερου χρόνου, αλλά με όρους βιοπορισμού, μετατρέποντας τον απόμαχο σε έναν απαραίτητο, πλην όμως αναγκασμένο, πυλώνα της εθνικής οικονομίας.

