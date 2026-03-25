ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:34
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

25.03.2026 09:15

Το «χρυσό αυγό» που έγινε ωρολογιακή βόμβα για την κτηματομεσιτική αγορά

Η εποχή της «άγριας δύσης» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τελειώνει με πάταγο. Ενώ η Αθήνα και τα νησιά ετοιμάζονται για μια τουριστική σεζόν-ρεκόρ, πίσω από τις γυαλιστερές πόρτες των ανακαινισμένων διαμερισμάτων κρύβεται μια οικονομική παγίδα που απειλεί να τινάξει την εγχώρια αγορά στον αέρα.

Το τέλος του «εύκολου χρήματος»

Μέχρι πρότινος, το Airbnb ήταν η σανίδα σωτηρίας της μεσαίας τάξης. Σήμερα, μετατρέπεται σε «βαρίδι». Με τις νέες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου, το κράτος κλείνει τις στρόφιγγες:

Φορολογικό «Ξύρισμα»: Οι ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα αντιμετωπίζονται πλέον ως επιχειρήσεις, με ΦΠΑ 13% και τέλος παρεπιδημούντων. Το καθαρό κέρδος συρρικνώνεται δραματικά.

Το «Μπλόκο» των 90 Ημερών: Η απειλή για επιβολή χρονικών περιορισμών ανά δήμο επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη. Αν η μίσθωση περιοριστεί στους τρεις μήνες, το μοντέλο απλώς δεν βγαίνει.

Κοινωνική έκρηξη και «άδεια» τετράγωνα

Το «Ποντίκι» κατέγραψε μια ανησυχητική τάση: ολόκληρες γειτονιές στο Κουκάκι, το Παγκράτι και τα Εξάρχεια έχουν μετατραπεί σε «ξενοδοχεία-φαντάσματα». Η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση έχει εκτοξεύσει τα νοίκια κατά 35% μέσα σε μια διετία, δημιουργώντας μια νέα γενιά «αστέγων με δουλειά». Η κυβέρνηση, πιεσμένη από την κοινωνική κατακραυγή, ετοιμάζει το επόμενο βήμα: κίνητρα για επιστροφή στην παραδοσιακή μίσθωση, αλλά με «κόφτες» που θυμίζουν αναγκαστική διαχείριση.

Η φούσκα της χρυσής βίζας

Το κερασάκι στην τούρτα; Η αύξηση του ορίου της Golden Visa στις 800.000 ευρώ σε «hot» περιοχές. Οι ξένοι επενδυτές αποσύρονται από το κέντρο και μεταφέρονται στις δυτικές συνοικίες και τον Πειραιά, «μολύνοντας» με ακρίβεια περιοχές που παραδοσιακά ήταν το καταφύγιο της εργατικής τάξης.

Το Airbnb δεν είναι πια μια απλή εφαρμογή στο κινητό· είναι ο ρυθμιστής της κοινωνικής συνοχής. Αν η αγορά δεν αυτορρυθμιστεί άμεσα, η επόμενη ημέρα θα βρει τους ιδιοκτήτες με άδεια σπίτια και τους πολίτες στους δρόμους. Η κυβέρνηση καλείται να διαλέξει: θα προστατεύσει το δικαίωμα στη στέγαση ή θα συνεχίσει να κάνει τα στραβά μάτια στο «ξέπλυμα» τουριστικού χρήματος που αλλοιώνει το DNA της πόλης;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και τη Θεσσαλονίκη

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός -Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

