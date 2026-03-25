Το «χρυσό αυγό» που έγινε ωρολογιακή βόμβα για την κτηματομεσιτική αγορά

Η εποχή της «άγριας δύσης» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τελειώνει με πάταγο. Ενώ η Αθήνα και τα νησιά ετοιμάζονται για μια τουριστική σεζόν-ρεκόρ, πίσω από τις γυαλιστερές πόρτες των ανακαινισμένων διαμερισμάτων κρύβεται μια οικονομική παγίδα που απειλεί να τινάξει την εγχώρια αγορά στον αέρα.

Το τέλος του «εύκολου χρήματος»

Μέχρι πρότινος, το Airbnb ήταν η σανίδα σωτηρίας της μεσαίας τάξης. Σήμερα, μετατρέπεται σε «βαρίδι». Με τις νέες ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου, το κράτος κλείνει τις στρόφιγγες:

• Φορολογικό «Ξύρισμα»: Οι ιδιοκτήτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα αντιμετωπίζονται πλέον ως επιχειρήσεις, με ΦΠΑ 13% και τέλος παρεπιδημούντων. Το καθαρό κέρδος συρρικνώνεται δραματικά.

• Το «Μπλόκο» των 90 Ημερών: Η απειλή για επιβολή χρονικών περιορισμών ανά δήμο επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη. Αν η μίσθωση περιοριστεί στους τρεις μήνες, το μοντέλο απλώς δεν βγαίνει.

Κοινωνική έκρηξη και «άδεια» τετράγωνα

Το «Ποντίκι» κατέγραψε μια ανησυχητική τάση: ολόκληρες γειτονιές στο Κουκάκι, το Παγκράτι και τα Εξάρχεια έχουν μετατραπεί σε «ξενοδοχεία-φαντάσματα». Η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση έχει εκτοξεύσει τα νοίκια κατά 35% μέσα σε μια διετία, δημιουργώντας μια νέα γενιά «αστέγων με δουλειά». Η κυβέρνηση, πιεσμένη από την κοινωνική κατακραυγή, ετοιμάζει το επόμενο βήμα: κίνητρα για επιστροφή στην παραδοσιακή μίσθωση, αλλά με «κόφτες» που θυμίζουν αναγκαστική διαχείριση.

Η φούσκα της χρυσής βίζας

Το κερασάκι στην τούρτα; Η αύξηση του ορίου της Golden Visa στις 800.000 ευρώ σε «hot» περιοχές. Οι ξένοι επενδυτές αποσύρονται από το κέντρο και μεταφέρονται στις δυτικές συνοικίες και τον Πειραιά, «μολύνοντας» με ακρίβεια περιοχές που παραδοσιακά ήταν το καταφύγιο της εργατικής τάξης.

Το Airbnb δεν είναι πια μια απλή εφαρμογή στο κινητό· είναι ο ρυθμιστής της κοινωνικής συνοχής. Αν η αγορά δεν αυτορρυθμιστεί άμεσα, η επόμενη ημέρα θα βρει τους ιδιοκτήτες με άδεια σπίτια και τους πολίτες στους δρόμους. Η κυβέρνηση καλείται να διαλέξει: θα προστατεύσει το δικαίωμα στη στέγαση ή θα συνεχίσει να κάνει τα στραβά μάτια στο «ξέπλυμα» τουριστικού χρήματος που αλλοιώνει το DNA της πόλης;

Επαγρύπνηση από τις τράπεζες ζήτησε ο Στουρνάρας

«Παιχνίδια» εκατομμυρίων στην αγορά πετρελαίου – Το όργιο στοιχημάτων πριν την ανάρτηση Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν

Συνάντηση Πιερρακάκη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών – «Υπερδιπλάσια πιστωτική ανάπτυξη το 2025»