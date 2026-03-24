Συνάντηση Πιερρακάκη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών – «Υπερδιπλάσια πιστωτική ανάπτυξη το 2025»

Οι εξελίξεις στην ελληνική και διεθνή οικονομία, το διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον και οι προοπτικές του χρηματοπιστωτικού συστήματος συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο μετείχαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, της Eurobank Φωκίων Καραβίας, της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της CrediaBank Ελένη Βρεττού και η acting γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε ότι η ελληνική οικονομία εμφανίζει αυξημένη ανθεκτικότητα, καθώς η σταθερή δημοσιονομική πορεία της χώρας, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, δημιουργούν ένα ισχυρό πλαίσιο σταθερότητας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την οικονομία συνολικά. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι συνεχίζεται η πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξέλιξη που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των επενδύσεων, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Οι εκπρόσωποι των τραπεζών συμφώνησαν με την πρόσφατη πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών για την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι από την πλευρά τους θα συμβάλουν ώστε οι σχετικές διαδικασίες να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Όπως τονίστηκε, σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία της Πολιτείας με το τραπεζικό σύστημα και συνολικά με τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της σταθερότητας, τη χρηματοδότηση της οικονομίας και τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα πραγματοποιούν τακτικές συσκέψεις κάθε τέσσερις μήνες, προκειμένου να αξιολογείται η πρόοδος που επιτυγχάνεται και να συντονίζονται οι επόμενες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

«Υπερδιπλάσια πιστωτική ανάπτυξη-Κομβικός ρόλος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στις δράσεις ΕΚΕ»

Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας αποτυπώνεται έμπρακτα στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης, αναφέρεται σε σημερινή αναλυτική ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως επισημαίνει η ΕΕΤ, το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 8,8%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το 3,5% της ευρωζώνης. Στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων ανήλθε σε 11,9%, έναντι 2,8% στην ευρωζώνη, ενώ στα στεγαστικά δάνεια οι ροές επέστρεψαν σε θετικό έδαφος μετά από αρκετά χρόνια.

Καθοριστική είναι, επισημαίνει η ΕΕΤ, και η συμβολή του τραπεζικού συστήματος και στην αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Καταγράφεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε κομβικούς κλάδους, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και η βιομηχανία, ενώ περισσότερα από τα μισά συμβασιοποιημένα αιτήματα του ΤΑΑ αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως, οι τράπεζες συστηματικά προάγουν τη θετική εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συμβάλλοντας στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών, οι προωθούμενες αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, όπως και η επικείμενη σύσταση του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, η οποία υποστηρίζεται με 100 εκατ. ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή.

Η υποστήριξη του Φορέα εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιούν οι ελληνικές τράπεζες, με εμβληματική την πρωτοβουλία στήριξης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακαίνιση των δημόσιων σχολείων. Ήδη 200 εκατ. ευρώ έχουν τεθεί στη διάθεση της Πολιτείας, ενώ εντός του 2026 θα εγγραφούν επιπλέον 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος των 400 εκατ. ευρώ, από τις τέσσερις συστημικές.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΕΤ, κατά κοινή διαπίστωση, η υγιής δημοσιονομική θέση της χώρας σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ικανότητα της να απορροφά εξωγενείς διαταραχές, χωρίς να υποεκτιμώνται οι κίνδυνοι που απορρέουν από την τρέχουσα συγκυρία. Δεδομένης της γεωπολιτικής έντασης και της έντονης μεταβλητότητας, η στενή συνεργασία όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας με την Πολιτεία, αποτελεί καθοριστική παράμετρο για τη βέλτιστη διαχείριση μιας ακόμα κρίσης, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, αναφέρει επίσης στην ανακοίνωση της, θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλοντας ενεργά στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες.

