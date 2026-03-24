Η «αριθμητική» της αντλίας: Γιατί η μείωση του ΕΦΚ συμφέρει περισσότερο από το Fuel Pass

Όταν η συζήτηση φτάνει στην τιμή της βενζίνης, οι αριθμοί συχνά επιστρατεύονται για να θολώσουν το τοπίο αντί να το φωτίσουν.

Το κυβερνητικό επιχείρημα που επαναλαμβάνεται μονότονα είναι ότι η επιδότηση μέσω του Fuel Pass προσφέρει μεγαλύτερη ελάφρυνση από μια οριζόντια μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Είναι όμως έτσι;

Μια προσεκτική ματιά στα μαθηματικά της φορολογίας αποκαλύπτει μια σημαντική παράλειψη που κοστίζει ακριβά στην τσέπη του καταναλωτή. Η πραγματικότητα είναι ότι η μείωση του ΕΦΚ «κρύβει» ένα επιπλέον όφελος περίπου 6 λεπτών ανά λίτρο, το οποίο η κυβέρνηση αρνείται να δώσει, εφαρμόζοντας μια επιλεκτική λογική στα παραδείγματα που παρουσιάζει στους πολίτες.

1. Ο «άγνωστος» πολλαπλασιαστής: Ο ΦΠΑ πάνω στον Φόρο

Για να καταλάβουμε την παγίδα, πρέπει να γνωρίζουμε πώς «χτίζεται» η τιμή της βενζίνης. Ο ΦΠΑ 24% δεν επιβάλλεται μόνο στην αρχική αξία του καυσίμου, αλλά υπολογίζεται πάνω στο άθροισμα που περιλαμβάνει ήδη τον ΕΦΚ. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που μειώνεται ο ΕΦΚ, «συμπαρασύρει» αυτόματα προς τα κάτω και τον αναλογούντα ΦΠΑ που πληρώνουμε στην αντλία.

2. Η σύγκριση που «καίει»

Ας δούμε τι λένε οι αριθμοί που αποφεύγει το οικονομικό επιτελείο:

Το Fuel Pass: Η επιδότηση φτάνει κατά μέσο όρο τα 36 λεπτά το λίτρο.

Η επιδότηση φτάνει κατά μέσο όρο τα 36 λεπτά το λίτρο. Η Εναλλακτική (Μείωση ΕΦΚ): Αν ο ΕΦΚ μειωνόταν από τα 70 στα 35,9 λεπτά (το κατώτατο όριο της ΕΕ), η άμεση μείωση θα ήταν 34,1 λεπτά.

Αν ο ΕΦΚ μειωνόταν από τα 70 στα 35,9 λεπτά (το κατώτατο όριο της ΕΕ), η άμεση μείωση θα ήταν 34,1 λεπτά. Το «Κρυφό» Κέρδος: Λόγω του ΦΠΑ 24%, στην τιμή της αντλίας θα αφαιρούνταν επιπλέον 8,2 λεπτά (ο ΦΠΑ που αναλογεί στη μείωση του φόρου).

Λόγω του ΦΠΑ 24%, στην τιμή της αντλίας θα αφαιρούνταν επιπλέον 8,2 λεπτά (ο ΦΠΑ που αναλογεί στη μείωση του φόρου). Το Τελικό Ταμείο: Η συνολική μείωση στην τσέπη του πολίτη θα άγγιζε τα 42,3 λεπτά ανά λίτρο.

Το συμπέρασμα είναι αμείλικτο: Ο πολίτης βγαίνει χαμένος κατά περίπου 6 λεπτά το λίτρο με το Fuel Pass σε σχέση με μια γενναία μείωση του φόρου στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα.

3. Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Το οξύμωρο της υπόθεσης βρίσκεται στη ρητορική των ίδιων των υπουργών, οι οποίοι φαίνεται να θυμούνται τον ΦΠΑ μόνο όταν τους συμφέρει επικοινωνιακά. Όταν πρόκειται για το πετρέλαιο κίνησης, το Υπουργείο θριαμβολογεί λέγοντας πως η επιδότηση των 16 λεπτών «γίνεται 20» επειδή συνυπολογίζεται ο αναλογούντας ΦΠΑ.

Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση προσθέτει τον ΦΠΑ για να «φουσκώσει» την προσφορά της στο diesel, αλλά τον ξεχνάει επιδεικτικά όταν συγκρίνει το Fuel Pass με τη μείωση του ΕΦΚ στη βενζίνη;

4. Η ουσία της επιλογής

Η απάντηση δεν είναι μαθηματική, αλλά δημοσιονομική. Η μείωση του ΕΦΚ είναι μια οριζόντια ελάφρυνση που θα φαινόταν αμέσως σε όλους, ενώ το Fuel Pass λειτουργεί ως ένα ελεγχόμενο επίδομα περιορισμένης διάρκειας. Ωστόσο, η παρουσίασή του ως «πιο συμφέρουσα λύση για τον καταναλωτή» είναι μια αριθμητική αλχημεία που δεν αντέχει στην κριτική.

Με απλά λόγια: Τι χάνουμε στο ταμείο;

Αν θέλαμε να το δούμε στην πράξη, η διαφορά είναι ξεκάθαρη:

Η κυβέρνηση μας λέει ότι με το Fuel Pass κερδίζουμε κατά μέσο όρο 36 λεπτά το λίτρο.

Αν όμως επέλεγε να μειώσει τον Φόρο Κατανάλωσης, η μείωση στην αντλία δεν θα ήταν μόνο τα 34 λεπτά του φόρου. Θα «έσβηναν» αυτόματα και άλλα 8 λεπτά από τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν τον φόρο.

Δηλαδή, η πραγματική ελάφρυνση που θα βλέπαμε στο πρατήριο θα ήταν πάνω από 42 λεπτά.

Το αποτέλεσμα; Για κάθε λίτρο βενζίνης που βάζουμε, το Fuel Pass μας αφήνει να πληρώνουμε περίπου 6 λεπτά περισσότερα από όσα θα πληρώναμε αν είχε μειωθεί ο φόρος. Μπορεί στα λίγα λίτρα να φαίνεται μικρή διαφορά, αλλά στο γέμισμα ενός ρεζερβουάρ, η «αριθμητική» αυτή κοστίζει στον οδηγό αρκετά ευρώ παραπάνω.

