ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 00:28
23.03.2026 22:51

Wall Street: Κέρδη εν μέσω αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

23.03.2026 22:51
Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την πτώση των τιμών του πετρελαίου εν μέσω αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ύστερα από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 631 μονάδων (+1,38%), στις 46.208,47 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 299,14 μονάδων (+1,38%), στις 21.946,76 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 74,52 μονάδων (+1,15%), στις 6.581 μονάδες.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 00:20
ΕΛΛΑΔΑ

17 Νοέμβρη: Δε μετανιώνει ο Κουφοντίνας, «το ίδιο θα έκανα» – Η έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Ξηρού που ήταν η αρχή του τέλους

ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή C-130 με 125 επιβαίνοντες στην Κολομβία: 8 νεκροί και πάνω από 80 τραυματίες (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μακρόν προς Ισραήλ για Λίβανο και Δυτική Όχθη: «Καμία κατοχή δεν εγγυάται ασφάλεια»

