ΔΕΥΤΕΡΑ 23.03.2026 21:14
23.03.2026 21:02

Δεν αποκλείει νέα μέτρα ο Πιερρακάκης, μετά το fuel pass

«Παράθυρο» για νέα μέτρα, αν η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν κοπάσει, άφησε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντ1

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι από τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα «κερδίζουν πολλοί συμπολίτες μας», καθώς «ακουμπούν» το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι τα μέτρα είναι «πιο γενναιόδωρα και πιο δίκαια από την Ισπανία».

Ειδική αναφορά έκανε στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που είναι στο ντίζελ στα 41 λεπτά και, βάσει οδηγίας της ΕΕ, μπορούμε να τον μειώσουμε στα 33. Με τα μέτρα δίνουμε μείωση στην αντλία 20 λεπτά και όχι μόνο 8 λεπτά βάσει της ΕΕ, είπε.

Σε ερώτημα για τη διάρκεια των μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «δεν πατάμε το κουμπί να κάνουμε όλες τις κινήσεις από την πρώτη στιγμή».

Επισήμανε ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την έκβαση του πολέμου και πρόσθεσε ότι την Παρασκευή «έχουμε έκτακτο Eurogroup», αλλά και ότι «συζητάμε διαρκώς για άμεσες λύσεις».

Για το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα, ο υπουργός είπε ότι «δεν είμαστε ακόμη στις τιμές του 2022-2023 όταν κληθήκαμε να κάνουμε την παρέμβαση. Αν δούμε να εξελίσσεται το φαινόμενο σε διάρκεια ή σε βάθος, αν και εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε».

Σχετικά με τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχουμε το πλαφόν για τα βασικά αγαθά που όρισε το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ επισήμανε ότι το μέτρο για το ντίζελ «διαχέεται σε όλη την οικονομία».

Σε ερώτημα μήπως ο πόλεμος δεν αφήσει κάτι να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός τόνισε ότι «είμαστε συνετοί και απόλυτα εντός στόχων».

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης για το πακέτο μέτρων για τα καύσιμα: «Κανείς μόνος στην κρίση»

S&P: 3 τρισ. δολάρια άλλαξαν χέρια μέσα σε 56 λεπτά – Από τις δηλώσεις Τραμπ στη διάψευση του Ιράν

Χαμόγελα στις αγορές έφεραν οι δηλώσεις Τραμπ, βουτιά πετρελαίου και φυσικού αερίου, άνοδος χρηματιστηρίων διεθνώς




tramp 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου – Ασαφή τα σχέδια Τραμπ εν μέσω αντικρουόμενων δηλώσεων, νέο τελεσίγραφο – Live οι εξελίξεις

netanyahu1
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει πιθανότητες για συμφωνία με το Ιράν «που θα διαφυλάσσει τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ»

pierrakakis ant1 887- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν αποκλείει νέα μέτρα ο Πιερρακάκης, μετά το fuel pass

energy-crisis-war
ΚΟΣΜΟΣ

Μείωση φόρων, τηλεργασία, εξοικονόμηση καυσίμων – Το «οπλοστάσιο» των χωρών για να περιορίσουν τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου

la guardia aeroplano sigkrousi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο LaGuardia (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS_PLAKIAS_270125
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

venizelos el aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

«Ελ. Βενιζέλος»: Τα σύννεφα του πολέμου φτάνουν πάνω από τα Σπάτα - Ακυρώσεις πτήσεων στα κόκκινα οι κρατήσεις 

PIERRAKAKIS_PETRALIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα: Fuel Pass για εισοδήματα ως 25.000 ευρώ συν προσαυξήσεις για παιδιά, 20 λεπτά το λίτρο η επιδότηση στο diesel κίνησης (Video)

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

