search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 10:51
search
MENU CLOSE
TRAVEL

Tο Ποντίκι Web

16.03.2026 08:55

Τα δύο ελληνικά νησιά που ξεχωρίζουν στη λίστα του Travel And Tour World για διακοπές το 2026

Η Κρήτη και η Σύρος κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις των πιο αξιόλογων ελληνικών νησιωτικών προορισμών για διακοπές το 2026 με την καλύτερη σχέση τιμή – ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World το οποίο δημοσίευσε πρόσφατα, σχετική λίστα μετά από έρευνα και συλλογή στοιχείων.

Η συγκεκριμένη διεθνής πλατφόρμα αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα μέσα ενημέρωσης στον τομέα του τουρισμού και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, με παγκόσμια απήχηση και αναγνωσιμότητα από εκατομμύρια αναγνώστες, επαγγελματίες του κλάδου, τουριστικούς οργανισμούς και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει ο διεθνής ιστότοπος, η Κρήτη ξεχωρίζει ως ένας από τους πιο προσιτούς προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα για το 2026. Το μεγαλύτερο νησί της χώρας προσφέρει μεγάλη γκάμα οικονομικών επιλογών στη διαμονή. Η κρητική κουζίνα και οι τοπικές αγορές καταγράφονται ως σημαντικοί παράγοντες εξοικονόμησης πόρων, αφού οι παραδοσιακές ταβέρνες και τα τοπικά εμπορικά σημεία προσφέρουν καλό φαγητό σε φιλικές τιμές, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τον πολιτισμό και τη γαστρονομία του νησιού με μικρότερο κόστος.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αφιέρωμα, η Σύρος διαφοροποιείται για τον αυθεντικό της χαρακτήρα, την κομψή αρχιτεκτονική και την πολιτιστική της ταυτότητα, προσφέροντας προσιτές και ταυτόχρονα ποιοτικές επιλογές διαμονής, εστίασης και δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ερμούπολη με τη νεοκλασική της μεγαλοπρέπεια, στα γραφικά σοκάκια της Άνω Σύρου, καθώς και στις όμορφες παραλίες του νησιού που παραμένουν εύκολα προσβάσιμες. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με άλλους ιδιαίτερα δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων, η Σύρος διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και το κόστος, προσφέροντας ένα πολύ καλό «value for money» για τους επισκέπτες. Η αποφυγή του υπερτουρισμού συντελεί στη διατήρηση λογικών τιμών και στην παροχή αυθεντικών εμπειριών. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης την Λευκάδα, τη Νάξο και την Θάσο.

Σημειώνεται πως στις 15 Ιουνίου ξεκινά νέα αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Σύρου και του Ηρακλείου Κρήτης, μέσω Aegean Airlines. Η νέα γραμμή θα λειτουργήσει έως και 18 Σεπτεμβρίου με δύο εβδομαδιαίες πτήσεις, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Η νέα αεροπορική σύνδεση και η ένταξη της Σύρου στον κατάλογο του Travel and Tour World εντάσσονται στις ευρύτερες προσπάθειες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

«Διπλή προτεραιότητα του Δήμου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητάς και η ανάδειξη της ποιότητας του προορισμού. Η επίτευξη της νέας αεροπορικής γραμμής ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του αεροδρομίου της Σύρου και υποστηρίζει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, στόχος μας δεν είναι μόνο να προβάλλουμε τα χαρακτηριστικά του τόπου μας αλλά να αναδείξουμε αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία, δηλαδή το μεράκι, την αυθεντικότητα και την μοναδικότητα των τουριστικών υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες και κάτοικοι κάθε χρόνο προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους προκειμένου να προσφέρουν γνήσια ελληνική φιλοξενία και αυτή είναι μια διάσταση που ενισχύει την ταυτότητα μας» επισημαίνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Γιάννης Α. Βουτσίνος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3