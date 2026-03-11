Οι 15 πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για ταξίδια το 2026

Η ιστοσελίδα HelloSafe, που ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και οικονομικών, παρουσίασε πρόσφατα τη νέα της λίστα με τις ασφαλέστερες χώρες για ταξίδια το 2026.

Στη φετινή αξιολόγηση, ο δείκτης διευρύνθηκε ώστε να περιλαμβάνει σύγχρονους κινδύνους, όπως οι κυβερνοαπειλές, οι κλιματικοί κίνδυνοι, αλλά και η επίδραση του πολέμου σε διάφορες περιοχές.

Η κατάταξη στηρίχθηκε αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ στόχος της είναι να δώσει στους ταξιδιώτες μια πιο ρεαλιστική και ακριβή εικόνα για κάθε προορισμό.

Σύμφωνα με τους δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν, οι κορυφαίες χώρες ξεχωρίζουν για τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότητας, την ισχυρή θεσμική τους δομή, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος υγείας και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται διαφορετικούς κινδύνους. Η Βόρεια Ευρώπη εξακολουθεί να ξεχωρίζει στη λίστα, ενώ η Ασία επιβεβαιώνει τη φήμη της ως ιδιαίτερα ασφαλής προορισμός.

Η λίστα του HelloSafe για ασφαλή ταξίδια το 2026

Ισλανδία

Σιγκαπούρη

Δανία

Αυστρία

Ελβετία

Τσεχία

Σλοβενία

Φινλανδία

Ιρλανδία

Ουγγαρία

Μπουτάν

Κατάρ

Σλοβακία

Εσθονία

Πορτογαλία

