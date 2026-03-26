Μπούμερανγκ οι επιθέσεις στο Ιράν: Σκληροπυρηνικοί εντείνουν τις εκκλήσεις για πυρηνική βόμβα – Ένα εκατομμύριο μαχητές έτοιμοι για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ

Η συζήτηση μεταξύ των σκληροπυρηνικών Ιρανών σχετικά με το αν η Τεχεράνη θα πρέπει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικής βόμβας έναντι μιας κλιμακούμενης επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνεται όλο και πιο έντονη, πιο δημόσια και πιο επίμονη, αναφέρουν πηγές στη χώρα.

Με τους Φρουρούς της Επανάστασης να κυριαρχούν πλέον μετά τη δολοφονία του βετεράνου Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, οι σκληροπυρηνικές απόψεις για την πυρηνική προσέγγιση του Ιράν βρίσκονται σε άνοδο, δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ο στρατός ετοιμάζεται να υποδεχτεί με μια «ιστορική κόλαση» τους Αμερικανούς σε ιρανικό έδαφος.

Ενημερωμένη στρατιωτική πηγή δήλωσε την Πέμπτη ότι με τις αυξανόμενες εικασίες σχετικά με την πιθανότητα μιας «ιστορικής τρέλας» από τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν μια χερσαία εισβολή στο νότιο μέτωπο του Ιράν, ο στρατός ετοιμάζεται να υποδεχτεί με μια «ιστορική κόλαση» τους Αμερικανούς σε ιρανικό έδαφος.

Η πηγή σημείωσε ότι εκτός από την οργάνωση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαχητών για χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια μαζική εισροή αιτημάτων από ιρανούς νέους που απευθύνονται στα κέντρα της Basij, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού για να συμμετάσχουν επίσης στις μάχες.

«Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους όσο και για το Στενό να παραμείνει κλειστό», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν μετά τη δολοφονία του Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγέντ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με αρκετούς ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και πολίτες στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι επιθέσεις περιελάμβαναν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές και πολιτικές τοποθεσίες σε όλο το Ιράν, προκαλώντας σημαντικά θύματα και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Σε απάντηση, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές και ισραηλινές θέσεις στα κατεχόμενα εδάφη και σε περιφερειακές βάσεις με κύματα πυραύλων και drones.

Διαβάστε επίσης:

