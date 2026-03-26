search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 19:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Η ΔΟΕ απαγορεύει τη συμμετοχή τρανς αθλητριών στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Olympics

Σε χρωμοσωματικό έλεγχο θα υποβάλλονται οι οι γυναίκες αθλήτριες που θα αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Aντζελες το 2028. 

Όλες οι αθλήτριες που θέλουν να αγωνιστούν στη γυναικεία κατηγορία, θα πρέπει να υποβληθούν σε γονιδιακό έλεγχο για το γονίδιο SRY.

«Με βάση επιστημονικά στοιχεία θεωρούμε ότι η παρουσία του γονιδίου SRY παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και αποτελεί εξαιρετικά αξιόπιστη απόδειξη ότι ένας αθλητής έχει υποστεί ανδρική σεξουαλική ανάπτυξη», ανέφερε η ΔΟΕ σε δήλωσή της.

Η ΔΟΕ επί χρόνια αρνούταν να παρουσιάσει πλαίσιο για τη συμμετοχή ή μη τρανς αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  Η νέα πρόεδρος Κρίστι Κοβέντρι τον περασμένο Ιούλιο ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσουν μία ενιαία πολιτκή.

Οι εξαιρέσεις

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες η παραμικρή διαφορά μπορεί να κρίνει τη νίκη ή την ήττα. Επομένως, είναι απολύτως σαφές ότι δεν θα ήταν δίκαιο οι βιολογικοί άνδρες να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών. Επιπλέον, σε ορισμένα αθλήματα αυτό απλώς δεν θα ήταν ασφαλές», είπε η Κίρστι Κόβεντρι. 

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι αθλήτριες με Συνδρόμο Πλήρους Αδυναμίας Αντίδρασης στα Ανδρογόνα «Με τη σπάνια εξαίρεση των αθλητών με διάγνωση Συνδρόμου Πλήρους Αδυναμίας Αντίδρασης στα Ανδρογόνα (CAIS) ή άλλων σπάνιων ανωμαλιών/διαταραχών στην ανάπτυξη του φύλου (DSDs), οι οποίοι δεν επωφελούνται από τις αναβολικές και/ή τις επιδράσεις της τεστοστερόνης που βελτιώνουν την απόδοση, κανένας αθλητής με θετικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία SRY δεν δικαιούται να αγωνιστεί στην κατηγορία γυναικών σε διοργάνωση της ΔΟΕ».

Διαβάστε επίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3