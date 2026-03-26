Τραμπ: Η αντίδραση των αγορών πετρελαίου και χρηματιστηρίου «δεν ήταν τόσο σοβαρή όσο περίμενα»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι ούτε η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ούτε η πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν ήταν τόσο άσχημα όσο είχε προβλέψει.

Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην πολεμική προσπάθεια και είπε ότι η οικονομική ζημιά θα αντιστραφεί.

Απευθυνόμενος στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο πρόεδρος είπε ότι οι τιμές του πετρελαίου «δεν έχουν αυξηθεί τόσο πολύ όσο νόμιζα, Σκοτ, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Όλα θα επιστρέψουν εκεί που ήταν και πιθανώς χαμηλότερα».

Οι αγορές έχουν επηρεαστεί στρέφοντας την προσοχή τους σε τυχόν σημάδια προόδου ή κλιμάκωσης του πολέμου.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ φλέρταραν με τα 100 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα στη σύγκρουση, αλλά έχουν μειωθεί καθώς ο Τραμπ επέμεινε ότι οι μάχες θα τελειώσουν σύντομα. Συνολικά, όμως, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 40% κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυξάνοντας την τιμή της βενζίνης κατά περισσότερο από 1 δολάριο το γαλόνι.

Στο χρηματιστήριο, ο S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 4,8% τον Μάρτιο και 6,5% από το ιστορικό υψηλό του νωρίτερα φέτος.

Και οι δύο μετρήσεις αποτελούν σημεία αναφοράς για το πώς ο Τραμπ βλέπει τις οικονομικές του επιτυχίες. Επέκρινε σκληρά τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν όταν οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα σημειώσει ότι ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ξεπέρασε τις 50.000 στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η οικονομική ζημιά θα αντιστραφεί μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

«Οι προβλέψεις μου ήταν σωστές», είπε.

Παρ’ όλα αυτά, οι οικονομολόγοι της Wall Street τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξήσει τις πιθανότητες ύφεσης τους επόμενους 12 μήνες, με τους περισσότερους να υποστηρίζουν ότι εκτός αν τελειώσει σύντομα ο πόλεμος, η ζημιά στην οικονομία μέσω του πληθωρισμού και των επιπτώσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο θα προκαλέσει συρρίκνωση.

Οι κύριοι μέσοι όροι ήταν αρνητικοί καθώς ο Τραμπ μιλούσε, ενώ το πετρέλαιο αυξήθηκε περισσότερο από 4%. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «καλύτερα να σοβαρευτούν, πριν είναι πολύ αργά».

