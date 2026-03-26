Ντ’ Αρτανιάν: Βρέθηκαν τα οστά του μεγάλου σωματοφύλακα και ξιφομάχου;

Δεν ξέρω αν αυτή η είδηση μπορεί να σημαίνει κάτι για την «Generation Z», αλλά εμείς οι παλαιότεροι αναστατωθήκαμε καθώς μάθαμε ότι πιθανόν να βρέθηκαν τα οστά του μεγάλου Γάλλου ξιφομάχου και σωματοφύλακα Ντ’ Αρτανιάν, μέσα σε μια εκκλησία, στην Ολλανδία, περίπου 350 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Η δική μας γενιά τον γνώρισε από το λογοτεχνικό έργο του Αλέξανδρου Δουμά «Οι Τρεις Σωματοφύλακες» (1844), που είναι εμπνευσμένο από τους χαρακτήρες και την παληκαριά των αντρών της βασιλικής φρουράς του Λουδοβίκου 14ου, του επονομαζόμενου Βασιλιά Ήλιου (Roi Soleil). Και κυρίως από τις κινηματογραφικές ταινίες που γυρίστηκαν για το θέμα αυτό.

Ο Ντ’ Αρτανιάν, όμως, ήταν πραγματικό πρόσωπο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Σαρλ ντε Μπαζ ντε Κασελμόρ. Καταγόταν από οικογένεια ευγενών της Γασκώνης, και ήταν το τέταρτο από τα συνολικά επτά παιδιά της οικογένειας. Γεννήθηκε γύρω στα 1611, και το 1630 έφτασε στο Παρίσι όπου απέκτησε τη φήμη δεινού ξιφομάχου, και μαζί με τους δύο αδελφούς του ασχολήθηκε αρχικά με το εμπόριο όπλων.

Ο νεαρός Ντ’ Αρτανιάν κατάφερε να μπει στο σύνταγμα των Γάλλων Φρουρών, και από το 1640 συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το 1644, βρέθηκε υπό την προστασία του Καρδινάλιου Μαζαρέν, ο οποίος έκανε και χρέη πρωθυπουργού της Γαλλίας, και έγινε μέλος των επίλεκτων

«Σωματοφυλάκων του Βασιλιά». Την περίοδο εκείνη έκανε και κατασκοπευτική δουλειά για τον καρδινάλιο Μαζαρέν και τον Λουδοβίκο 14ο, και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη των καταχρήσεων του υπουργού Οικονομικών Νικολά Φουκέ, και τελικά στη σύλληψή του. Ο Ντ’ Αρτανιάν συμμετείχε σε πολλές «ευαίσθητες» μυστικές αποστολές, και το 1667 διορίστηκε διοικητής του τάγματος των Σωματοφυλάκων, ενώ αργότερα έγινε και κυβερνήτης της πόλης Λιλ.

Στη διάρκεια του Γαλλο-Ολλανδικού πολέμου (1672-1678) κλήθηκε πάλι σε στρατιωτική υπηρεσία. Συμμετείχε στην πολιορκία του Μάαστριχτ, όπου και σκοτώθηκε στις 25 Ιουνίου 1673, όταν μια σφαίρα από μουσκέτο τον βρήκε στον λαιμό.

Μέχρι τώρα η ιστορικός Οντίλ Μπορντάζ υποστήριζε ότι ο Ντ’ Αρτανιάν είχε ενταφιαστεί στο ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου, στο Βόλντερ (προάστιο του Μάαστριχτ).

Πριν λίγες όμως μέρες, μια είδηση ήλθε να ταράξει τα ήρεμα νερά της λήθης. Στην εκκλησία έπρεπε να γίνουν εργασίες επειδή κάποια πλακάκια του δαπέδου είχαν σπάσει. Όταν οι εργάτες έσκαψαν, βρήκαν έναν σκελετό θαμμένο κάτω από το δάπεδο, στο ιερό, εκεί που παλιότερα ήταν η Αγία Τράπεζα. Μαζί με τον σκελετό βρέθηκε η σφαίρα που προκάλεσε τον θάνατό του, αλλά και ένα νόμισμα του 1660 το οποίο σχετίζεται με τη βασιλεία του Λουδοβίκου 14ου ή «Βασιλιά Ήλιου».

Δείγματα από τα λείψανα έχουν ήδη σταλεί για ανάλυση στη Γερμανία, ενώ μέρος των οστών μεταφέρθηκε στην πόλη Ντεβέντερ για να προσδιοριστεί η ηλικία, η προέλευση και το φύλο του σκελετού.

Αν επιβεβαιωθούν οι φήμες, θα είναι μια ανακάλυψη πρώτου μεγέθους για τους ιστορικούς και τους μελετητές της Ευρώπης του ύστερου μεσαίωνα.

Ανεξάρτητα όμως απ’ όλα αυτά, 350 χρόνια από τον θάνατό του, ο Ντ’ Αρτανιάν συνεχίζει να πυρπολεί το φαντασιακό της «Generation X».

Για τη γενιά μου, ο Ντ’ Αρτανιάν δεν πέθανε ποτέ! Ανελήφθη στους ουρανούς ξιφομαχώντας, έφιππος καλπάζει σαν τον άνεμο στους ουράνιους λειμώνες, άφθαρτος συνεχίζει να γοητεύει τις όμορφες πυργοδέσποινες, και ξεδιψά πίνοντας κρασί με τους καλόκαρδους συντρόφους του, τους γενναίους «Τρεις Σωματοφύλακες», τον Άθω, τον Πόρθο και τον Άραμις, πάντα πιστοί στον όρκο τους: «Όλοι για έναν, κι ένας για όλους».

Βλέπετε, η παιδική φαντασία έχει τη δική της επικράτεια…

Διαβάστε επίσης:

Αηδιαστικό σχόλιο ισραηλινού βουλευτή: «Δεν υπάρχουν αθώα παιδιά στη Δυτική Όχθη» – Τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας οικογένειας παλαιστινίων (Video)

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

Πόλεμος και στοιχηματικές εταιρείες: Οι ΗΠΑ παίρνουν μέτρα για να αποφευχθούν παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση







