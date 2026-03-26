Αηδιαστικό σχόλιο ισραηλινού βουλευτή: «Δεν υπάρχουν αθώα παιδιά στη Δυτική Όχθη» – Τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας οικογένειας παλαιστινίων (Video)

Αποτροπιασμό προκαλεί δήλωση ισραηλινού βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit, ο οποίος δήλωσε στην Κνεσέτ την Τετάρτη ότι «δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, ούτε αθώα παιδιά στην Τζενίν».

Τα κτηνώδη σχόλια του βουλευτή Γιτζάκ Κρόιζερ ήρθαν μετά τον θάνατο μιας παλαιστινιακής οικογένειας με δύο παιδιά από ισραηλινές δυνάμεις στη Δυτική Όχθη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Υπερασπιζόμενος μάλιστα τους στρατιώτες που εμπλέκονται στο περιστατικό, ο Κρόιζερ είπε: «Στηρίζω τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε κάθε περίπτωση. Ακόμα κι αν οι παράπλευρες απώλειες περιλαμβάνουν παιδιά ή γυναίκες, δεν με νοιάζει».

«Δεν έχω καμία αίσθηση συμπόνιας για τους εχθρούς μου», είπε, αναφερόμενος στα παιδιά, προσθέτοντας ότι οι Παλαιστίνιοι που γεννήθηκαν το 2006, όταν το Ισραήλ διέλυσε τους ισραηλινούς οικισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, «είναι οι ίδιοι» που αργότερα έγιναν μαχητές της Νούχμπα, αναφερόμενοι στους επίλεκτους τρομοκράτες της Χαμάς που επιτέθηκαν σε Ισραηλινούς πολίτες στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μιλώντας στο κανάλι της Κνεσέτ την περασμένη εβδομάδα, ο βουλευτής ζήτησε την επέκταση των συνόρων του Ισραήλ, την κατοχή του νότιου Λιβάνου μέχρι τον ποταμό Λιτάνι και τον «καθαρισμό του από τους Λιβανέζους πολίτες».

«Ο εχθρός καταλαβαίνει ότι μόνο όταν του παίρνεις γη πληρώνει τίμημα», είπε. «Μόνο κυριαρχία και οικισμούς». Ερωτηθείς για την τοποθεσία των τελικών συνόρων του Ισραήλ, ο βουλευτής πρότεινε ότι θα πρέπει να είναι «μέχρι τον Ευφράτη και τον Τίγρη», αναφερόμενος στο βιβλικό Μεγάλο Ισραήλ.

Πρότεινε επίσης την ίδρυση ισραηλινών οικισμών στη Συρία. «Η ζώνη ασφαλείας στη Συρία αποδεικνύει επίσης ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις από μόνες τους, χωρίς εβραϊκούς οικισμούς, δεν θα πετύχουν».

Το 2024, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απέλυσαν τον Κρόιζερ από την ενεργό εφεδρεία αφού φωτογραφήθηκε σε ένα σπίτι στο νότιο Λίβανο με γκράφιτι πίσω του που έγραφε «Γραφείο του MK Κρόιζερ».

Ο βουλευτής Αϊμάν Όντεχ, επικεφαλής της αραβικής πλειοψηφίας παράταξης Hadash-Ta’al, απάντησε στις δηλώσεις του Κρόιζερ την Πέμπτη. «Παντού υπάρχουν αθώοι άνθρωποι – Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι. Παντού υπάρχουν παιδιά που θέλουν να παίξουν, να τραγουδήσουν, να ζωγραφίσουν, να χορέψουν, να ονειρευτούν, που απλώς θέλουν να ζήσουν», έγραψε στο X.

רק אתמול, במליאת הכנסת, אמר הכהניסט יצחק קרויזר ש״אין חפים מפשע בג׳נין״ וש״מותר לפגוע בנשים ובילדים״.



לא מפתיע, אם כך, שמתנחלים הרשו לעצמם לפרק את הצורה לאיש זקן וחסר ישע אמש בכפר טובאס.



זהו טרור בחסות המדינה, ובעידוד הממשלה.



וזה כל כך שקוף, שקשה להאמין שעדיין יש מי שלא מבין… pic.twitter.com/90zLB3AjOG — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) March 26, 2026

Ο Όντεχ δήλωσε ότι υπέβαλε καταγγελία κατά του Κρόιζερ στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Κνεσέτ, αν και αμφιβάλλει ότι θα αναλάβουν δράση, λέγοντας αν υπάρχει κάποια «ηθική» σε αυτό το ίδρυμα, πρέπει να του επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις».

«Ο Καχανισμός και ο φασισμός πρέπει να επιστραφούν στον κάλαθο των αχρήστων της ιστορίας. Όποιος συμφωνεί με αυτόν τον Καχανιστή συμφωνεί με το απόλυτο κακό», κατέληξε ο ηγέτης του αραβικού κόμματος.

Ο Γκιλάντ Καρίβ, του κεντροαριστερού Δημοκρατικού κόμματος, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για «την κανονικοποίηση του Καχανισμού και την πολιτική του συνεργασία με θαυμαστές του τρομοκράτη Μπαρούχ Γκόλντσταϊν», αναφερόμενος σε έναν Ισραηλινό εξτρεμιστή που το 1994 πυροβόλησε το Σπήλαιο των Πατριαρχών στη Χεβρώνα, σκοτώνοντας 29 άτομα. Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επικεφαλής του κόμματος του Κρόιζερ και μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Νετανιάχου, είχε μια καδραρισμένη φωτογραφία του Γκόλντσταϊν στο σαλόνι του.

«Η απάντησή μας δεν είναι μόνο να καταδικάσουμε αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες βεβηλώνουν τόσο την εικόνα του Θεού όσο και την κοινή μας ανθρωπιά, αλλά να επιμείνουμε στην προσπάθεια για ειρήνη, στη συμβίωση και στην εξάλειψη του ρατσισμού και του εθνικισμού. Θα νικήσουμε τον Καχανισμό», έγραψε στο X.

«Όσοι δικαιολογούν την πρόκληση βλάβης σε παιδιά ή αθώους δεν εκπροσωπούν τον Ισραηλινό Στρατό, τον Σιωνισμό ή την εβραϊκή ηθική», ανέφερε η δήλωση του κόμματος.

