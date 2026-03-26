ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 17:02
26.03.2026 15:14

Προειδοποίηση Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν τόσο σοβαρές όσο αυτές της πανδημίας

Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά κάποιοι έχουν συγκρίνει τον πιθανό αντίκτυπό της με αυτόν της πανδημίας της COVID-19, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σύγκρουση, σημείωσε ο Πούτιν, προκαλεί σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενώ ασκεί έντονη πίεση στις εταιρείες υδρογονανθράκων, μετάλλων και λιπασμάτων.

“Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια”, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε επικεφαλής επιχειρήσεων στη Μόσχα.

“Μου φαίνεται ότι αυτοί που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν μπορούν να προβλέψουν τίποτα οι ίδιοι, αλλά για μας είναι ακόμη πιο δύσκολο”, πρόσθεσε.

“Ωστόσο υπάρχουν ήδη υπολογισμοί ότι μπορεί να συγκριθούν με την επιδημία του κορονοϊού“, συνέχισε ο Πούτιν. “Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή επιβράδυνε δραματικά την ανάπτυξη όλων των περιοχών και ηπείρων, χωρίς εξαίρεση“.

Διαβάστε επίσης:

Noelia Castillo Ramos: Η τραγική ιστορία της 25χρονης ισπανίδας που θα κάνει ευθανασία – «Θέλω να πεθάνω όμορφη» (video)

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή – Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος «παροξυσμός» Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ – Απειλές και προς την Τεχεράνη

«Δεν ξέρω αν είμαστε πρόθυμοι για συμφωνία» λέει τώρα ο Τραμπ – Με όρους απάντησε το Ιράν στο «μονόπλευρo και άδικo» σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» – Τι κατέθεσε ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη 

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αφαίρεσε Αραγτσί και Γκαλιμπάφ από τη «λίστα στόχων» για να «υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους θα συνομιλούν»

ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Πυραυλικό μπαράζ από την Τεχεράνη στο Ισραήλ, σκότωσε τον αρχηγό του Ιρανικού ναυτικού και ισοπεδώνει τον Λίβανο ο IDF - Live οι εξελίξεις

