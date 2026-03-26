Προειδοποίηση Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν τόσο σοβαρές όσο αυτές της πανδημίας

Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αλλά κάποιοι έχουν συγκρίνει τον πιθανό αντίκτυπό της με αυτόν της πανδημίας της COVID-19, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σύγκρουση, σημείωσε ο Πούτιν, προκαλεί σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες ενώ ασκεί έντονη πίεση στις εταιρείες υδρογονανθράκων, μετάλλων και λιπασμάτων.

“Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια”, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε επικεφαλής επιχειρήσεων στη Μόσχα.

“Μου φαίνεται ότι αυτοί που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν μπορούν να προβλέψουν τίποτα οι ίδιοι, αλλά για μας είναι ακόμη πιο δύσκολο”, πρόσθεσε.

“Ωστόσο υπάρχουν ήδη υπολογισμοί ότι μπορεί να συγκριθούν με την επιδημία του κορονοϊού“, συνέχισε ο Πούτιν. “Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή επιβράδυνε δραματικά την ανάπτυξη όλων των περιοχών και ηπείρων, χωρίς εξαίρεση“.

