ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:20
26.03.2026 13:16

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος «παροξυσμός» Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ – Απειλές και προς την Τεχεράνη

Καταιγιστικός – όσον αφορά στην παρουσία του στα social media – είναι τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με αφορμή τις εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Γράφοντας στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στο ΝΑΤΟ, το οποίο κατηγόρησε ότι «δεν έχει κάνει τίποτα» για να βοηθήσει στον πόλεμο με το Ιράν. Γράφοντας με κεφαλαία, o πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι «ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΘΝΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥ. ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ, ΑΛΛΑ “ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ” ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!».

Εν τω μεταξύ, σε άλλη ανάρτηση για το Ιράν, σημείωσε ότι «οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και “περίεργοι”. Μας “παρακαλούν” να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν εξαλειφθεί στρατιωτικά, με μηδενικές πιθανότητες ανάκαμψης, κι όμως δηλώνουν δημόσια ότι απλώς “εξετάζουν την πρότασή μας”. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΥΡΙΣΜΟΣ, και δεν θα είναι και τόσο όμορφο!».

