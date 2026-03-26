search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

26.03.2026 08:58

ΗΠΑ: Ερωτήματα για βίντεο που ανήρτησε και διέγραψε ο Λευκός Οίκος – Εικασίες ακόμα και για πυρηνικό πλήγμα στο Ιράν

white house

Φρενίτιδα εικασιών και ερωτημάτων προκάλεσαν δύο βίντεο που δημοσιεύθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στα social media προκάλεσαν σύγχυση, με το ένα από τα κλιπ να διαγράφεται λίγο μετά τη δημοσίευσή του.

Σύμφωνα με το CNBC, το πρώτο βίντεο αναρτήθηκε περίπου στις 9:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και φαίνεται να έχει καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο, με την κάμερα να εστιάζει στα πόδια μιας γυναίκας. Στο κλιπ, διάρκειας μόλις τεσσάρων δευτερολέπτων, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «It’s launching soon, right?».

Στα αγγλικά, το ρήμα launch χρησιμοποιείται τόσο για την εκτόξευση πυραύλων όσο και για την έναρξη ενός έργου ή την ανακοίνωση μιας πρωτοβουλίας. Επομένως η φράση θα μπορούσε να σημαίνει «Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» ή κάτι πολύ πιο… δυσοίωνο, δεδομένης την τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «sound on», προτρέποντας τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τον ήχο. Το βίντεο αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου σε X και Instagram περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς να δοθεί εξήγηση.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 10 μ.μ., δημοσιεύθηκε δεύτερο σύντομο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη με στατικό «θόρυβο» εικόνας, ενώ ακούγεται ήχος ειδοποίησης κινητού τηλεφώνου. Σε ένα από τα καρέ διακρίνεται η αμερικανική σημαία. Η ανάρτηση συνοδεύεται από emoji κινητού τηλεφώνου και ήχου, χωρίς καμία πρόσθετη πληροφορία για το περιεχόμενο ή το νόημά της.

Τα δύο βίντεο συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας πλήθος σχολίων και εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των θεωριών που κυριάρχησαν ήταν το ενδεχόμενο οι λογαριασμοί να έχουν παραβιαστεί από χάκερ ή ότι πρόκειται για σκόπιμη, αινιγματική προαναγγελία κάποιας σημαντικής εξέλιξης στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ορισμένοι χρήστες εκτίμησαν ότι το μήνυμα μπορεί να συνδέεται με ανάπτυξη στρατευμάτων ή σημαντική πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ άλλοι το πήγαν… ακόμη πιο μακριά, κάνοντας λόγο ακόμη και για επικείμενο πυρηνικό πλήγμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν σε αίτημα αμερικανικών μέσων για σχολιασμό, αφήνοντας αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με το αν οι αναρτήσεις έγιναν σκόπιμα ή κατά λάθος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis ypourgiko 76- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

bechkam-new
LIFESTYLE

gaydos new
ΕΛΛΑΔΑ

401_nosokomeio
ΕΛΛΑΔΑ

Leapmotor-C10-Sports-Special-Edition-2-1536×899-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

dytis (5)
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

