Τραγωδία στο Μπανγκλαντές: Βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση λεωφορείου σε ποτάμι – Δύο νεκροί και 35 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 35 επιβάτες αγνοούνται μετά την πτώση λεωφορείου στον ποταμό Πάντμα στο Νταουλάτνια Γκατ στο Μπανγκλαντές. Δύο πτώματα ανασύρθηκαν ήδη από το ποτάμι καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.
Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται ο οδηγός του λεωφορείου να χάνει τον έλεγχο και να προχωρά ευθεία προς το νερό, περνώντας ανάμεσα στον συγκεντρωμένο κόσμο πριν καταλήξει μέσα στο ποτάμι.
Μέσα από τα θολωμένα νερά εμφανίζονται ορισμένοι από τους επιβάτες του λεωφορείου που κατάφεραν να βγουν στην επιφάνεια, με τον κόσμο να προσπαθεί να τους τραβήξει στην επιφάνεια.
Σύμφωνα με τις αρχές, 35 επιβάτες αγνοούνται στα παγωμένα νερά του ποταμού.
WATCH 🔴— Africa Fact file (@AfricaFactfile) March 26, 2026
At least 35 passengers are unaccounted for after a bus fell into the Padma River at Daulatdia Ghat in Bangladesh. Two bodies have been recovered as search efforts continue. pic.twitter.com/YZXE2fpO3F
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
