Τραμπ: «Το Ιράν θέλει συμφωνία, αλλά φοβάται αντίποινα» – Οι 5 όροι της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και η απειλή για νέο μέτωπο στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ – Live οι εξελίξεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν με «κόλαση» και οι συγκρούσεις επεκτείνονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, με βαριές απώλειες και γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Live οι εξελίξεις

Τραμπ: «Θέλουν συμφωνία αλλά φοβούνται»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε για ακόμη μια φορά χθες Τετάρτη ότι το Ιράν συζητά πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, παρότι ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι Ιρανοί αξιωματούχοι που έχουν αναλάβει να «διαπραγματευτούν» φοβούνται για τη ζωή τους. «Διαπραγματεύονται, θέλουν αληθινά να κλείσουν συμφωνία. Αλλά φοβούνται να το πουν», διότι αν το κάνουν «θα τους σκοτώσουν δικοί τους», είπε απευθυνόμενος σε ρεπουμπλικανούς κοινοβουλευτικούς.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε απειλήσει ότι θα «γίνει κόλαση» εάν το Ιράν κάνει «λάθος υπολογισμό». Η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως αν η Τεχεράνη δεν αποδεχτεί ότι «ηττήθηκε στρατιωτικά», ο Τραμπ «θα διασφαλίσει ότι θα πληγούν σκληρά περισσότερο από ποτέ», προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει».

Τεχεράνη: «Καμία διαπραγμάτευση – Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί», ενώ η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις». Τόνισε ακόμη ότι «το να μιλάμε τώρα για διαπραγματεύσεις θα ισοδυναμούσε με παραδοχή ήττας».

Η Ισλαμική Δημοκρατία, όπως είπε, θέλει να τερματίσει τον πόλεμο «με τους δικούς της όρους» ώστε «να μην ξανασυμβεί ποτέ». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «κλειστό μόνο στους εχθρούς», ενώ ο ιρανικός στρατός έχει εγγυηθεί ασφαλή διέλευση για τα πλοία φίλιων χωρών.

Οι όροι του Ιράν για το τέλος του πολέμου

Η Τεχεράνη παρουσίασε πέντε βασικές προϋποθέσεις για τη λήξη της σύγκρουσης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ζητά πλήρη παύση των επιθέσεων και των στοχευμένων δολοφονιών, δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών που θα εγγυώνται ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, καθώς και καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Επιπλέον, απαιτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που συμμετέχουν στον λεγόμενο «άξονα αντίστασης», καθώς και διεθνή αναγνώριση και εγγυήσεις για το κυριαρχικό της δικαίωμα να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική και οικονομική διάσταση των απαιτήσεων.

Σοβαρές απώλειες για το Ιράν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

Αμερικανός ανώτερος αξιωματικός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν προκαλέσει ζημιά ή έχουν καταστρέψει πάνω από τα δύο τρίτα των ιρανικών δυνατοτήτων παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, καθώς και των ναυπηγείων.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι έχει καταστραφεί το 92% του ιρανικού στόλου, προσθέτοντας πως το Ιράν έχει χάσει τη δυνατότητα να προβάλλει τη ναυτική του ισχύ και την επιρροή του. Υποστήριξε ακόμη ότι οι επιθέσεις με πυραύλους και drones παρουσιάζουν πτωτική τάση και ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν «τους αιθέρες» της χώρας.

Από την έναρξη των βομβαρδισμών στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν πληγεί περισσότεροι από 10.000 στόχοι.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις – Κλιμάκωση σε όλη τη Μέση Ανατολή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων και η Ισφαχάν.

Παράλληλα, οι συγκρούσεις επεκτείνονται σε όλη την περιοχή, με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη στοχοποιεί και συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, όπως το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με το CNN, το Ιράν μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί Χαργκ, φοβούμενο ενδεχόμενη αμερικανική χερσαία επιχείρηση.

Σχέδια, απειλές και διπλωματικό παρασκήνιο

Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν καταθέσει σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που περιλαμβάνει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις απαιτήσεις «υπερβολικές» και «μη θετικές».

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον στέλνει περισσότερους από 1.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, ενώ το Ιράν προειδοποιεί με «συντριπτική επίθεση» σε περίπτωση προσέγγισης αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Σύμφωνα με το Reuters, Τουρκία και Πακιστάν εμφανίζονται ως πιθανοί «οικοδεσπότες» για ενδεχόμενες συνομιλίες, ενώ ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός έως το Σάββατο.

Οι New York Times σημειώνουν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανησυχεί για πιθανή εκεχειρία και έχει δώσει εντολή για μαζικά πλήγματα.

Απειλή για νέο μέτωπο – Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Το Ιράν προειδοποιεί ότι σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής θα ανοίξει νέο μέτωπο στο Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περάσματα παγκοσμίως, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι διαθέτει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σοβαρή απειλή στη ναυσιπλοΐα.

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, θα μπορούσαν να εμπλακούν, επιτιθέμενοι σε πλοία, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ανθρωπιστικός απολογισμός και ένταση στο πεδίο

Οι συνέπειες του πολέμου είναι ήδη βαριές, καθώς τουλάχιστον 243 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, ενώ στο Ισραήλ περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν μέσα σε 24 ώρες.

Την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι Ιρανοί παραμένουν χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο για 26η ημέρα.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πλήξει περισσότερες από 70 τοποθεσίες στο Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις, ενώ το CENTCOM διαψεύδει ότι επλήγη αμερικανικό μαχητικό.

Νετανιάχου: Επέκταση «ζώνης ασφαλείας» στον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η χώρα του διευρύνει την «ουδέτερη ζώνη» στον νότιο Λίβανο, με στόχο την απομάκρυνση της απειλής της Χεζμπολάχ.

Όπως δήλωσε, δημιουργείται ευρύτερη ζώνη ασφαλείας για την προστασία της Γαλιλαίας και των βόρειων συνόρων, ενώ η διάλυση της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικός στόχος.

Το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει περιοχή έως τον ποταμό Λιτάνι, που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα δέκατο του Λιβάνου.

Οι συγκρούσεις έχουν ήδη προκαλέσει πάνω από 1.000 νεκρούς και περισσότερους από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

Διαβάστε επίσης:

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Νετανιάχου να καλέσει σε εξέγερση στο Ιράν – «Θα τους θερίσουν»

Telegraph: «Κόκκινο πανί» για το Ιράν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Προτιμά τον Βανς για διαπραγμάτευση