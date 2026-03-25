ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 22:52
25.03.2026 22:00

Telegraph: «Κόκκινο πανί» για το Ιράν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Προτιμά τον Βανς για διαπραγμάτευση

Το Ιράν αρνείται να διαπραγματευτεί με τους κορυφαίους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, κατηγορώντας τους για «πισώπλατη μαχαιριά», σύμφωνα με πηγές από τον Κόλπο που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Η Τεχεράνη έχασε την εμπιστοσύνη της στους αντιπροσώπους του Λευκού Οίκου και είναι επιφυλακτική ως προς τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκαν στο στρατόπεδό τους οι Γουίκοφ και Κούσνερ, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν το Ιράν ξεκίνησαν λίγες ώρες μετά τις διαπραγματεύσεις της Γενεύης τον Φεβρουάριο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλός κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και τώρα διαφαίνεται ότι θα αναλάβει ρόλο επικεφαλής διαπραγματευτή σε περίπτωση που υπάρξει νέος κύκλος συνομιλιών με την ιρανική κυβέρνηση.

Ο Βανς θεωρείται ευρέως σκεπτικιστής απέναντι στην επιχείρηση «Επική Οργή» του προέδρου των ΗΠΑ και οι Ιρανοί πιστεύουν ότι θα είναι πιο αξιόπιστος συνομιλητής.

Ο νέος πιθανός ρόλος του αντιπροέδρου ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ θα σηματοδοτεί και την πρόθεση του Λευκού Οίκου να αποτρέψει περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις και να αποκλιμακώσει την ένταση, παρόλο που η στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου παραμένει ασαφής.

Πιθανολογείται ότι το Πακιστάν θα αποτελέσει την έδρα της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, αν και το Ισλαμαμπάντ δεν το έχει ακόμη επιβεβαιώσει. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να έχει την τιμή να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε την περασμένη Δευτέρα (23/3) ότι οι ΗΠΑ είχαν κερδίσει και η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν έχει ήδη επιτευχθεί, προσθέτοντας ότι έλαβε «ένα πολύ μεγάλο δώρο από την ηγεσία του Ιράν».

