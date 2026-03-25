Λευκός Οίκος: Ανθρωποειδές ρομπότ περπατά στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ (Video)

Η Μελάνια Τραμπ, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προσέλκυσε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι μόνο για την παρουσία της αλλά και για ένα ανθρωποειδές ρομπότ που τη συνόδευσε στο Λευκό Οίκο.

Το ρομπότ παρευρέθηκε στην ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου την τελευταία ημέρα μιας διεθνούς συνόδου που είχε οργανώσει η ίδια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Fostering the Future Together», η οποία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

.@FLOTUS arrives at her Fostering the Future Together summit on AI education, joined by @Figure_robot 03, an American-built humanoid robot pic.twitter.com/BS2wPjgl8v — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 25, 2026

Η Μελάνια Τραμπ και το ρομπότ περπάτησαν μαζί πάνω στο κόκκινο χαλί, ενώ το κοινό και οι κάμερες παρακολουθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή. Το ρομπότ κατευθύνθηκε στο κέντρο της αίθουσας, όπου αφού σάρωσε το κοινό, προχώρησε σε ομιλία.

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, για την πρόσκληση στον Λευκό Οίκο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην πρώτη συνάντηση της παγκόσμιας συμμαχίας του “Fostering the Future Together”», δήλωσε το ρομπότ.

Συνεχίζοντας, παρουσίασε τον εαυτό του ως “Figure 03, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατασκευασμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες”, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του σε αυτή την πρωτοβουλία. Στο τέλος της σύντομης ομιλίας του, χαιρέτησε το κοινό σε 11 γλώσσες πριν αποχωρήσει.

Το ρομπότ προέρχεται από την εταιρεία Figure AI, με έδρα το Σανιβέιλ της Καλιφόρνιας. Η εταιρεία παρουσίασε το Figure 03 τον Οκτώβριο του 2025 ως την τρίτη γενιά ανθρωποειδών ρομπότ, τα οποία προορίζονται να βοηθούν σε οικιακές εργασίες, όπως πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Brett Adcock, χαρακτήρισε το γεγονός ως ιστορικό, αναφέροντας ότι πρόκειται για «το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο».

Η εταιρεία αποτελεί μέρος ενός έντονου ανταγωνισμού στον τομέα της ρομποτικής, με ανταγωνιστές όπως η Boston Dynamics και η Tesla, αλλά και εταιρείες από την Κίνα, που επιδιώκουν να αναπτύξουν ανθρωποειδή ρομπότ με ολοένα και πιο ανθρώπινη συμπεριφορά.

Διαβάστε επίσης:

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους – Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσινγκτον – Live οι εξελίξεις



Ισπανία – Σάντσεθ κατά Ισραήλ: «Θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με τη Γάζα»

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν – ακόμα κι αν το θέλει