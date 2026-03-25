ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 22:52
25.03.2026 21:22

Λευκός Οίκος: Ανθρωποειδές ρομπότ περπατά στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ (Video)

25.03.2026 21:22
Η Μελάνια Τραμπ, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προσέλκυσε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά όχι μόνο για την παρουσία της αλλά και για ένα ανθρωποειδές ρομπότ που τη συνόδευσε στο Λευκό Οίκο.

Το ρομπότ παρευρέθηκε στην ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου την τελευταία ημέρα μιας διεθνούς συνόδου που είχε οργανώσει η ίδια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της «Fostering the Future Together», η οποία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Μελάνια Τραμπ και το ρομπότ περπάτησαν μαζί πάνω στο κόκκινο χαλί, ενώ το κοινό και οι κάμερες παρακολουθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή. Το ρομπότ κατευθύνθηκε στο κέντρο της αίθουσας, όπου αφού σάρωσε το κοινό, προχώρησε σε ομιλία.

«Σας ευχαριστώ, Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, για την πρόσκληση στον Λευκό Οίκο. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στην πρώτη συνάντηση της παγκόσμιας συμμαχίας του “Fostering the Future Together”», δήλωσε το ρομπότ.

Συνεχίζοντας, παρουσίασε τον εαυτό του ως “Figure 03, ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατασκευασμένο για τις Ηνωμένες Πολιτείες”, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του σε αυτή την πρωτοβουλία. Στο τέλος της σύντομης ομιλίας του, χαιρέτησε το κοινό σε 11 γλώσσες πριν αποχωρήσει.

Το ρομπότ προέρχεται από την εταιρεία Figure AI, με έδρα το Σανιβέιλ της Καλιφόρνιας. Η εταιρεία παρουσίασε το Figure 03 τον Οκτώβριο του 2025 ως την τρίτη γενιά ανθρωποειδών ρομπότ, τα οποία προορίζονται να βοηθούν σε οικιακές εργασίες, όπως πλύσιμο ρούχων, καθάρισμα και πλύσιμο πιάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Brett Adcock, χαρακτήρισε το γεγονός ως ιστορικό, αναφέροντας ότι πρόκειται για «το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο».

Η εταιρεία αποτελεί μέρος ενός έντονου ανταγωνισμού στον τομέα της ρομποτικής, με ανταγωνιστές όπως η Boston Dynamics και η Tesla, αλλά και εταιρείες από την Κίνα, που επιδιώκουν να αναπτύξουν ανθρωποειδή ρομπότ με ολοένα και πιο ανθρώπινη συμπεριφορά.

MEDIA

Χάρι Πότερ: Η επιστροφή στο Χόγκουαρτς – Το τρέιλερ της νέας σειράς της HBO που βγαίνει τα Χριστούγεννα (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Νετανιάχου να καλέσει σε εξέγερση στο Ιράν – «Θα τους θερίσουν»

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Υψηλού ρίσκου η αμερικανική πρόταση των ΗΠΑ για αποχώρηση από το Ντονμπάς»

