Ισπανία – Σάντσεθ κατά Ισραήλ: «Θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με τη Γάζα»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «επιδιώκει να προκαλέσει το ίδιο επίπεδο ζημιάς και καταστροφής» στον Λίβανο με αυτό που προκάλεσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα σε βουλευτές ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ, που εμφανίστηκε στην κάτω βουλή για να εξηγήσει τη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο στο Ιράν, πρόσθεσε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει πιο σκληροπυρηνική στάση από τον προκάτοχό του.

«Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι εξίσου δικτατορικός και ακόμα πιο αιμοδιψής τύραννος από τον πατέρα του», δήλωσε ο Σάντσεθ.

