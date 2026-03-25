Ιράν: Χτυπήσαμε το αεροπλανοφόρο Lincoln – Reuters: Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό πολέμου – Live οι εξελίξεις

Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αναφέρει πως ο στρατός επιτέθηκε «με επιτυχία» στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» στον Κόλπο.

Προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί η είδηση από την Ουάσιγκτον.

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 25, 2026

Reuters: Τουρκία και Πακιστάν οι πιθανοί «οικοδεσπότες» για συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Το Πακιστάν μετέφερε στο Ιράν πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό πολέμου, ενώ είτε το Πακιστάν είτε η Τουρκία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τόπο διεξαγωγής συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση του πολέμου στον Κόλπο, δήλωσε την Τετάρτη ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι δηλώσεις, που έγιναν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, αποτελούν μία από τις λίγες ενδείξεις ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει διπλωματικές πρωτοβουλίες, παρά το γεγονός ότι δημόσια αρνείται πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ιρανική πηγή δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης που μεταβιβάστηκε μέσω Πακιστάν, ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ που έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και του Reuters. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τουρκία συμβάλλει επίσης στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης, ενώ τόσο η Άγκυρα όσο και το Ισλαμαμπάντ εξετάζονται ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής των συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι διεθνείς αγορές κατέγραψαν ανάκαμψη, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ απέστειλαν το σχέδιο 15 σημείων στο Ιράν, με τους επενδυτές να ελπίζουν στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, έχει αφήσει χιλιάδες θύματα και έχει διαταράξει την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να πραγματοποιηθεί απόψε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας αφού πρώτα συνεδριάσει σε στενό κύκλο συμβούλων.

Η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα ασχοληθεί με «όλα τα μέτωπα», αναφέρει ο αξιωματούχος του γραφείου του πρωθυπουργού.

Την ιδια ώρα, οι παρασκηνιακές συζητήσεις για απευθείας επαφή με το Ιράν συνεχίζονται αν και η Τεχεράνη αρνείται να μπει σε διαπραγματεύσεις με τον ίδιο και το συζητά μόνο αν έχουν απέναντί τους τον Βανς.

Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός

Το σχέδιο των 15 σημείων του Τραμπ υποβλήθηκε στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν την Τετάρτη στο Associated Press ότι το Ιράν έλαβε από τις ΗΠΑ την πρόταση 15 σημείων για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους η πρόταση προβλέπει σε αδρές γραμμές άρση κυρώσεων, συνεργασία στον τομέα της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στους πυραύλους και άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Το σχέδιο υποβλήθηκε στο Ιράν μέσω διαμεσολαβητών από την κυβέρνηση του Πακιστάν, η οποία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με άτομο που ενημερώθηκε για το σχέδιο αλλά δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, φέρεται να δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με τα σχόλια αυτά να αντικρούουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ρεζά Αμίρι Μογαντάμ, προσθέτοντας ότι «φιλικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που ελπίζουμε ότι θα αποφέρει καρπούς για τον τερματισμό αυτού του πολέμου που επιβλήθηκε».

