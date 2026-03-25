Λέβιτ: «Ο Τραμπ θέλει την ειρήνη, αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα»

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να «αποδεκατίζουν» το ιρανικό καθεστώς, δηλώνει η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου σε σχετική ενημέρωση σε εκπροσώπους του Τύπου.

Η επιχείρηση «Epic Fury» αποτέλεσε «θριαμβευτική στρατιωτική επιτυχία», αναφέρει, με την καταστροφή «περισσότερων από 9.000 εχθρικών στόχων».

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, η Καρολάιν Λέβιτ είναι κατηγορηματική: «Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη, αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διασφαλίσει ότι θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό».

Η Λέβιτ τόνισε ότι «οι στρατιωτικές μας προσπάθειες γίνονται όλο και πιο επιτυχημένες με κάθε μέρα που περνά» και ότι οι ΗΠΑ αποδυναμώνουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των βασικών στόχων της Επιχείρησης Epic Fury», τόνισε προσθέτοντας ότι 25 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου οι ΗΠΑ είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν έχουν «συντριβεί», υπογράμμισε και πως το καθεστώς αναζητά μια «διέξοδο».

Η Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι η τελευταία λανθασμένη εκτίμηση του Ιράν είχε σοβαρό κόστος, καθώς – όπως ανέφερε – η χώρα έχασε ανώτερα στελέχη της ηγεσίας της, καθώς και σημαντικό μέρος του ναυτικού, της αεροπορίας και της αντιαεροπορικής της άμυνας.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα οφείλεται στο γεγονός ότι η ιρανική ηγεσία δεν κατανόησε την κατάσταση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι δεν προτίθεται να αναφερθεί στις «λεπτομέρειες» των διαπραγματεύσεων.

Στην ενημέρωση Τύπου, επέκρινε τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σχετικά με «υποθετικά σχέδια».

Πρόσθεσε πως αν και «υπάρχουν στοιχεία αλήθειας» στο σχέδιο 15 σημείων που έχει δημοσιοποιηθεί, δεν είναι όλες οι λεπτομέρειες που έχουν αναφερθεί από τον Τύπο «απολύτως αληθινές».

Η Λέβιτ ρωτήθηκε για την άνοδο των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Λέει ότι ο Τραμπ «το κάνει αυτό για εσάς [τους Αμερικανούς]» και ότι έχει το «θάρρος να αναλάβει δράση και να κάνει το σωστό» για την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Μόλις τελειώσουν αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ θα «συνεχίσει να αξιοποιεί την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί τις τιμές της βενζίνης «όσο χαμηλότερες μπορεί» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στη συνέχεια, η Λέβιτ ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι ο πόλεμος στο Ιράν «ολοκληρώνεται».

Της ζητήθηκε να εξηγήσει πώς αυτό συνάδει με τις ειδήσεις ότι οι ΗΠΑ στέλνουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν – θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι αυτή η σύγκρουση ολοκληρώνεται ή μήπως αλλάζει μορφή;

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν γρήγορα στην επίτευξη των στόχων τους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει να διατηρεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Όπως ανέφερε, αρμοδιότητα του Πενταγώνου είναι να παρουσιάζει τα πιθανά σενάρια στον πρόεδρο, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ανέφερε πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ «εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση» «όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει λάβει «μια σειρά μέτρων» – μεταξύ των οποίων η συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) για τον συντονισμό της διάθεσης 400 εκατομμυρίων επιπλέον βαρελιών.

Παράλληλα, ρωτήθηκε εάν ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα έχει ολοκληρωθεί έως την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στις 14 και 15 Μαΐου.

«Όπως έχω πει, πάντα υπολογίζαμε περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες, οπότε μπορείτε να κάνετε τους υπολογισμούς σας» δήλωσε.

Η Λέβιτ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν και απάντησε «ότι καμία εικασία δεν πρέπει να θεωρείται επίσημη μέχρι να υπάρξει ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο».

