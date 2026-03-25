Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πώς η Ρωσία γεμίζει τα ταμεία της λόγω πετρελαίου

Το Κρεμλίνο αποκομίζει τα μεγαλύτερα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου του από την περίοδο αμέσως μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, καθώς επωφελείται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις ροές αργού εν μέσω εκτοξευόμενων τιμών και χαλαρωμένων κυρώσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η ραγδαία άνοδος τόσο των τιμών των ρωσικών ποιοτήτων εξαγωγής όσο και του όγκου των αποστολών οδήγησε σε μια δεύτερη μεγάλη αύξηση των εβδομαδιαίων εσόδων, ανεβάζοντάς τα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επωφελείται επίσης από την παράταση και την επέκταση της αμερικανικής απαλλαγής από δασμούς, η οποία επιτρέπει στους αγοραστές να αγοράζουν το αργό της που φορτώθηκε πριν από τις 12 Μαρτίου. Αυτή η χαλάρωση έχει ενισχύσει τις πωλήσεις προς την Ινδία, ακόμη και καθώς ο παγκόσμιος αγώνας για άμεσα διαθέσιμα φορτία έστειλε την εμβληματική ποιότητα Urals της Ρωσίας σε υψηλότερη τιμή από το Dated Brent στο σημείο παράδοσης στη χώρα της Νότιας Ασίας.

Τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο είχαν αρχίσει να μειώνονται πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν την εκστρατεία τους κατά του Ιράν, εν μέσω της πτώσης των παγκόσμιων τιμών. Οι αυξανόμενες εντάσεις, που κορυφώθηκαν με την επίθεση στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ανέτρεψαν αυτή τη μείωση και διπλασίασαν την αξία των εξαγωγών της Μόσχας τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σε μέσο όρο 270 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από 135 εκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε, βέβαια, ότι αυτή η απροσδόκητη αύξηση θα είναι προσωρινή, αλλά προς το παρόν το πολεμικό ταμείο της Μόσχας λαμβάνει σημαντική ενίσχυση. Η άνοδος των τιμών ενισχύθηκε από μια ακόμη μικρή αύξηση των ροών την περασμένη εβδομάδα, με μεγαλύτερα φορτία να φορτώνονται από τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Sheskharis στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας. Επίθεση ουκρανικού drone στο σημαντικό λιμάνι Πριμόρσκ της Βαλτικής την Κυριακή το βράδυ ενδέχεται να μειώσει τις ροές από το λιμάνι την ερχόμενη εβδομάδα.

«Τρέχουν με χίλια» οι εξαγωγές

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θαλάσσιες εξαγωγές της Ρωσίας ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 22 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό αποτελεί αύξηση κατά περίπου 160.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με την περίοδο έως τις 15 Μαρτίου, αλλά εξακολουθεί να είναι περίπου 270.000 βαρέλια την ημέρα κάτω από το προ-χριστουγεννιάτικο υψηλό.

Η ποσότητα του αργού που παραδόθηκε στην Ινδία ανέκαμψε τον Μάρτιο, με τα πλοία να εκτρέπονται προς τη χώρα της Νότιας Ασίας, αφού οι ΗΠΑ χορήγησαν απαλλαγή που επιτρέπει στους διυλιστές να αγοράζουν ρωσικό αργό που βρίσκεται ήδη εν πλω. Οι αφίξεις κατά τις πρώτες 22 ημέρες του μήνα ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 1,14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 1,09 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για ολόκληρο τον Φεβρουάριο.

Ωστόσο, ο αυξημένος ρυθμός εκφόρτωσης δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να συμβαδίζει με την επιτάχυνση των ροών από τη Ρωσία, αφήνοντας την ποσότητα του ρωσικού αργού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα στα 135 εκατομμύρια βαρέλια, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με το υψηλότερο επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και αναφορές λιμενικών πρακτόρων, συνολικά 37 δεξαμενόπλοια φόρτωσαν 28,5 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού την εβδομάδα έως τις 22 Μαρτίου. Ο όγκος αυτός ήταν αυξημένος σε σχέση με τα 27,79 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρθηκαν από τον ίδιο αριθμό πλοίων την προηγούμενη εβδομάδα. Σε ημερήσια μέση βάση, οι αποστολές κατά την εβδομάδα έως τις 22 Μαρτίου αυξήθηκαν ελαφρώς στα 4,07 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου τρεισήμισι μηνών.

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα δεξαμενόπλοια που φορτώνονται στο Νοβοροσίσκ μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία. Οι ροές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, επηρεαζόμενες από τις καιρικές συνθήκες, τις εργασίες συντήρησης, τις κυρώσεις και το χρονοδιάγραμμα των αποστολών. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πραγματοποιήθηκε μία αποστολή πετρελαίου τύπου Kebco από το Καζακστάν από το Νοβοροσίσκ.

Τεράστια αύξηση κερδών

Σε μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων, η ακαθάριστη αξία των εξαγωγών της Μόσχας αυξήθηκε στα 1,71 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των 28 ημερών έως τις 22 Μαρτίου, από 1,38 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο έως τις 15 Μαρτίου. Αυτό την έφερε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024.

Οι τιμές του Urals σημείωσαν άνοδο, ωθούμενες προς τα πάνω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω τους παγκόσμιους δείκτες αναφοράς, καθώς και από την παράταση της αμερικανικής απαλλαγής που επιτρέπει στους ινδούς διυλιστές να αγοράζουν προσωρινά ρωσικό αργό, γεγονός που μείωσε δραστικά τις εκπτώσεις που η Μόσχα είχε αναγκαστεί να προσφέρει για να μεταφέρει επιπλέον φορτία στην Κίνα.

Με βάση αυτό το μέτρο, οι τιμές εξαγωγής του ρωσικού Urals από τη Βαλτική αυξήθηκαν κατά περίπου 10 δολάρια στα 61,93 δολάρια το βαρέλι, ενώ μια παρόμοια αύξηση έφερε τα φορτία της Μαύρης Θάλασσας στα 60,22 δολάρια. Η τιμή του αργού ESPO του Ειρηνικού αυξήθηκε κατά 10,50 δολάρια, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 74,88 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές παράδοσης στην Ινδία αυξήθηκαν επίσης, σημειώνοντας άνοδο 12,70 δολαρίων στα 82,91 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, η αξία των εξαγωγών ανήλθε κατά μέσο όρο σε περίπου 2,46 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την εβδομάδα που έληξε στις 22 Μαρτίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 390 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η αύξηση των ροών ενισχύθηκε από την εκτίναξη των τιμών, με το Urals να σημειώνει άνοδο περίπου 14,40 δολαρίων ανά βαρέλι σε σύγκριση με την εβδομάδα που έληξε στις 15 Μαρτίου και το ESPO με φόρτωση στον Ειρηνικό να αυξάνεται κατά 11,80 δολάρια ανά βαρέλι.

Πώς πάει η αγορά της Ασίας

Οι καταγεγραμμένες αποστολές προς τους ασιατικούς πελάτες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν αναφέρουν τελικό προορισμό, αυξήθηκαν σε 3,41 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά τη διάρκεια των 28 ημερών έως τις 22 Μαρτίου, ακολουθώντας την αύξηση των συνολικών αποστολών. Ενώ η ποσότητα ρωσικού αργού σε δεξαμενόπλοια με προορισμούς στην Κίνα και την Ινδία συνεχίζει να παρουσιάζει απότομη πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, ο όγκος στα πλοία που δεν έχουν ακόμη δηλώσει τελικό προορισμό έχει εκτοξευθεί, επιτρέποντας την αναστροφή μεγάλου μέρους αυτής της τάσης με την πάροδο του χρόνου.

Τα δεξαμενόπλοια συχνά αναφέρουν ενδιάμεσους προορισμούς, όπως το Σουέζ ή το Πορτ Σουδάν, έως ότου διασχίσουν την Αραβική Θάλασσα, ενώ ορισμένα δεν αναφέρουν ποτέ τελικό προορισμό, ακόμη και μετά την πρόσδεση για εκφόρτωση. Οι ροές σε δεξαμενόπλοια με προορισμό κινεζικούς λιμένες ανήλθαν σε 970.000 βαρέλια την ημέρα κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 22 Μαρτίου, μειωμένες από τα αναθεωρημένα 1,18 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για την περίοδο έως τις 15 Μαρτίου. Η ποσότητα με προορισμό την Ινδία μειώθηκε σε 620.000 βαρέλια την ημέρα από τα αναθεωρημένα 730.000 βαρέλια την ημέρα της προηγούμενης περιόδου.

Ωστόσο, υπάρχει ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1,77 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε πλοία που δεν έχουν ακόμη δηλώσει τελικό προορισμό. Από αυτά, περίπου 1,53 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα βρίσκονται σε πλοία που αναχωρούν από δυτικά λιμάνια της Ρωσίας και αναφέρουν ως προορισμό το Πορτ Σάιντ ή τη Διώρυγα του Σουέζ, ή σε πλοία που αναχωρούν από λιμάνια του Ειρηνικού χωρίς σαφή σημείο παράδοσης, ενώ άλλα 240.000 βαρέλια την ημέρα βρίσκονται σε δεξαμενόπλοια που δεν έχουν ακόμη δηλώσει κανένα προορισμό.

Οι ροές προς την Τουρκία κατά τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 22 Μαρτίου μειώθηκαν σε περίπου 110.000 βαρέλια την ημέρα από περίπου 160.000 βαρέλια την ημέρα κατά την περίοδο έως τις 15 Μαρτίου. Οι ροές προς τη Συρία κατά τις τέσσερις εβδομάδες ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 25.000 βαρέλια την ημέρα, μειωμένες από την πρόσφατη κορυφή των περίπου 130.000 βαρελιών την ημέρα που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο έως τα μέσα Ιανουαρίου.

Τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο προς τη χώρα της Ανατολικής Μεσογείου σπάνια δηλώνουν τον προορισμό τους και συνήθως εξαφανίζονται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης όταν βρίσκονται νότια της Κρήτης, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση των ροών πριν από την άφιξη των πλοίων στο λιμάνι του Μπανιάς, όπου συχνά μπορούν να εντοπιστούν σε δορυφορικές φωτογραφίες. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι στο τέλος της εβδομάδας.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι στέλνουν Ειδικές Δυνάμεις στην περιοχή – Ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης

Ισπανία – Σάντσεθ κατά Ισραήλ: «Θέλει να προκαλέσει στον Λίβανο την ίδια καταστροφή με τη Γάζα»

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν – ακόμα κι αν το θέλει