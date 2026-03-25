ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 21:10
25.03.2026 20:09

New York Times: Ανησυχία Νετανιάχου πως… έρχεται εκεχειρία – Αυξάνει τα χτυπήματα στο Ιράν το Ισραήλ

Το Ισραήλ φαίνεται πως επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν, επιδιώκοντας να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερες κρίσιμες υποδομές πριν από ενδεχόμενη διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την Τρίτη (24/3) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με στόχο να πληγούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία του Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην Τεχεράνη.

Οι τρεις στόχοι που θέλει να πετύχει το Ισραήλ πριν τερματιστεί ο πόλεμος

Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων αντανακλά την ανησυχία της ισραηλινής πλευράς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανακοινώσει ανά πάσα στιγμή έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν το Ισραήλ επιτύχει τους βασικούς του στόχους.

Βασική επιδίωξη του Ισραήλ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η εξουδετέρωση της απειλής από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καθώς και η δημιουργία συνθηκών που, κατά την ισραηλινή εκτίμηση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

«Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, δεν θα είναι δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μποάζ Μπισμούθ, βουλευτής του κόμματος του Νετανιάχου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

Παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις και αρκετά σημεία παραμένουν ανοιχτά, θεωρήθηκε αρκετά συγκεκριμένο ώστε να προκαλέσει ανησυχία στην ισραηλινή κυβέρνηση και στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η εντολή για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών δόθηκε κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο χώρο του στρατιωτικού αρχηγείου στο Τελ Αβίβ, παρουσία κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

