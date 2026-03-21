Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ σε συζητήσεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν

Μετά από τρεις εβδομάδες πολέμου, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε αρχικές συζητήσεις για την επόμενη φάση και πώς θα μπορούσαν να είναι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος Axios.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «να τερματίσει» τον πόλεμο, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προσδοκία ήταν ότι θα υπήρχαν ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες μαχών. Εν τω μεταξύ, οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις βάσεις για διπλωματία.



Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις σχετικά με πιθανή διπλωματία, αναφέρουν πηγές.



Οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, να αντιμετωπίζει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και επίσης να θεσπίζει μια μακροπρόθεσμη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλλιστικούς πυραύλους και την υποστήριξη των πληρεξουσίων στην περιοχή. Δεν υπήρξε άμεση επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τις τελευταίες ημέρες, αν και η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν διαβιβάσει μηνύματα μεταξύ των δύο, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πρόσθετες πηγές που γνωρίζουν. Η Αίγυπτος και το Κατάρ έχουν ενημερώσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι το Ιράν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί, αλλά με πολύ σκληρούς όρους.



Οι ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα συνεχιστεί στο μέλλον και αποζημιώσεις.



«Η άποψή μας είναι ότι έχουμε σταματήσει την ανάπτυξη του Ιράν», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που πιστεύει ότι οι Ιρανοί θα προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να αναλάβει έξι δεσμεύσεις:

Κανένα πρόγραμμα πυραύλων για πέντε χρόνια.

Μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου.

Παροπλισμό των αντιδραστήρων στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντόου που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βομβάρδισαν πέρυσι.

Αυστηρά πρωτόκολλα εξωτερικής παρατήρησης σχετικά με τη δημιουργία και χρήση φυγοκεντρητών και σχετικών μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων.

Συνθήκες ελέγχου των όπλων με περιφερειακές χώρες που περιλαμβάνουν ανώτατο όριο πυραύλων όχι μεγαλύτερο από 1.000.

Καμία χρηματοδότηση για πληρεξούσιους όπως η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, οι Χούθι στην Υεμένη ή η Χαμάς στη Γάζα.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απορρίψει πολλά από αυτά τα αιτήματα στο παρελθόν και οι ηγέτες στην Τεχεράνη έχουν επισημάνει τη δυσκολία διαπραγμάτευσης με έναν πρόεδρο που έχει εμπλακεί σε συνομιλίες στο παρελθόν μόνο και μόνο για να τους βομβαρδίσει ξαφνικά.



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στον Ινδό ομόλογό του το Σάββατο ότι η ομαλοποίηση της κατάστασης στο Στενό του Ορμούζ θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να σταματήσουν να επιτίθενται στο Ιράν και να δεσμευτούν να μην επαναλάβουν τις επιθέσεις στο μέλλον, ανέφερε το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όσο για τον Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν αντιτίθεται στις συνομιλίες, αλλά δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Ιράν για κατάπαυση του πυρός.



Ο Τραμπ θεωρεί επίσης το αίτημα για αποζημιώσεις ως «μη αναμενόμενο», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης για την επιστροφή παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο Ιράν.



«Το αποκαλούν αποζημιώσεις. Ίσως εμείς το ονομάζουμε επιστροφή παγωμένων χρημάτων. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επινοήσουμε λέξεις, ώστε να λύσουμε πολιτικά αυτό που πρέπει να λύσουν, να αναπτύξουν συναίνεση στο σύστημά τους», είπε ο αξιωματούχος.

«Αυτό είναι επινοητικό κείμενο. Πρέπει πρώτα να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε το υψηλής ποιότητας πρόβλημα της επινοητικό κείμενο».

Η ομάδα του Τραμπ προσπαθεί αυτή τη στιγμή να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα: Ποιος στο Ιράν είναι το καλύτερο σημείο επαφής για διαπραγματεύσεις και ποια χώρα είναι ο καλύτερος μεσολαβητής;



Ο Αραγτσί ήταν ο κύριος μεσολαβητής σε προηγούμενες συνομιλίες, αλλά οι σύμβουλοι του Τραμπ τον βλέπουν ως «φαξ» και όχι ως κάποιον που έχει την εξουσία να επιτύχει πραγματικά μια συμφωνία, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Προσπαθούν να καταλάβουν ποιος πραγματικά λαμβάνει αποφάσεις στο Ιράν και πώς να επικοινωνήσουν μαζί του, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Και ενώ το Ομάν μεσολάβησε στον τελευταίο γύρο των πυρηνικών συνομιλιών, οι ΗΠΑ αναζητούν έναν διαφορετικό μεσολαβητή, ιδανικά το Κατάρ, λόγω αμοιβαίας δυσπιστίας με τους Ομάν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Καταριανοί απέδειξαν ότι είναι αποτελεσματικοί και αξιόπιστοι μεσολαβητές στη Γάζα.



Οι Καταριανοί είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στο παρασκήνιο, αλλά δεν θέλουν να είναι οι κύριοι επίσημοι μεσολαβητές, ανέφεραν δύο πηγές.

Οι πηγές ανέφεραν ότι οι σύμβουλοι του Τραμπ θέλουν να είναι προετοιμασμένοι εάν οι συνομιλίες με το Ιράν λάβουν μορφή στο εγγύς μέλλον.



Οι όροι των Γουίτκοφ και Κούσνερ θα είναι παρόμοιοι με αυτούς που παρουσίασαν στη Γενεύη δύο ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις πηγές.

